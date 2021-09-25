Avrupa piyasaları Almanya'daki seçimlere kilitlendi

Avrupa borsalarında bu hafta Çinli Evergrande kriziyle birlikte risk algısı artsa da satışlar sınırlı kaldı.

Almanya'da yarın yapılacak seçimlerin gelecek hafta piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Seçimlerde Almanya Şansölyesi Angela Merkel tekrar aday olmazken, seçimlerin ülkede ekonomik paradigma değişimini beraberinde getirebileceği belirtiliyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmedi.

ECB'NİN MESAJLARI TAKİP EDİLECEK

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın pazartesi, salı ve çarşamba günkü konuşmalarında da para politikasına ilişkin ipuçları aranacak.

EURO/DOLAR PARİTESİ

Euro/dolar paritesi haftayı yüzde 0,07 değer kaybıyla 1,1719'dan tamamlarken, haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,26, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 1 yükseldi.

AVRUPA PİYASALARINDA GELECEK HAFTANIN GÜNDEMİ

Gelecek hafta, çarşamba günü Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, perşembe günü İngiltere'de büyüme, Almanya ile Euro Bölgesi'nde işsizlik ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), cuma günü de bölge genelinde imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.