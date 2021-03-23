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Avrupa ve Asya borsalarında düşüş

Avrupa ve Asya borsalarında düşüş

Küresel ekonomide dünyanın dört bir tarafından farklı veriler geliyor. ABD'nin borsaları değer kazanırken, Asya ve Avrupa'daki sınırlı da olsa düşüş dikkati çekti.