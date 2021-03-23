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    Avrupa ve Asya borsalarında düşüş

    Küresel ekonomide dünyanın dört bir tarafından farklı veriler geliyor. ABD'nin borsaları değer kazanırken, Asya ve Avrupa'daki sınırlı da olsa düşüş dikkati çekti.
    • AA
    • 23.03.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 10:10
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    Avrupa ve Asya borsalarında düşüş

    Avrupa tarafında, koronavirüs salgınına yönelik aşılama çalışmaları devam ediyor.

    ALMANYA'DA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ SIKILAŞTIRILDI

    Almanya’da, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 28 Mart’ta kadar geçerli olan tedbirler sertleştirilerek 18 Nisan’da kadar uzatıldı.

    Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), dünkü açıklamasında salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sıkı kısıtlamalar sonucu ülke ekonomisinin ilk çeyrekte keskin şekilde daralabileceğini bildirdi.

    AVRUPA BORSALARINDA DÜŞÜŞ

    Salgına ilişkin endişelere karşın ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 değer kazanırken, Fransa'daki CAC 40 endeksi yüzde 0,49 düşüş kaydetti.

    ASYA BORSALARI DEĞER KAYBEDİYOR

    Asya borsalarında bugün satıcılı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

    Bugün Asya piyasalarında petrol ve bakır fiyatlarındaki düşüş eğilimi dikkati çekerken, altının ons fiyatı ise 1.730-1.750 dar bandında hareket ediyor. Şu dakikalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 azalışla 63,9 dolar, bakırın libresi ise yüzde 1,2 düşüşle 4,08 dolardan işlem görüyor.

    Avrupa ve Asya borsalarında düşüş #1

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

    10.00 İngiltere, ocak ayı işsizlik oranı

    15.30 ABD, 4. çeyrek cari işlemler dengesi

    17.00 ABD, şubat ayı yeni konut satışları

    17.00 ABD, mart ayı Richmond Fed imalat endeksi

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