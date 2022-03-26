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    Avrupa'da 881 doğalgaz santrali var

    Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşananlar nedeniyle gözler, Rus gazına bağımlı olan Avrupa'daki doğalgaz santralleri sayısına çevrildi.
    • AA
    • 26.03.2022 - 12:51
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    Avrupa'da 881 doğalgaz santrali var

    Avrupa, doğalgazının yüzde 40'ını Rusya'dan aldığı için yaşanan enerji krizinin artması endişesi ile kıtada bulunan doğalgaz santralleri ön plana çıktı.

    AVRUPA'DA KURULU GÜCÜN YÜZDE 21'I DOGALGAZ SANTRALLERİNDE

    Avrupa'da 950 gigavatlık toplam kurulu gücün yüzre 21'ini oluşturan 200 gigavata yakınını doğalgaz santralleri oluşturuyor.

    AVRUPA'DA ELEKTRİĞİN YÜZDE 25'İ DOĞALGAZDAN

    Avrupa, elektriğin yüzde 20'sini kömürden, yüzde 13'ünü nükleer santrallerden, yüzde 25'ini doğalgazdan, yüzde 18'ini yenilenebilir enerjiden üretiyor.

    AVRUPA'NIN GAZININ YÜZDE 40'I RUSYA'DAN

    Avrupa'nın satın aldığı gazın yüzde 40'ı Rusya'dan, yüzde 24'ü Norveç ve yüzde 11'i Cezayir'den geliyor.

    Avrupa da 881 doğalgaz santrali var #1

    AVRUPA'DAKİ DOĞALGAZ SANTRAL SAYISI: 881

    Uluslararası kaynaklara göre, Avrupa kıtasında yer alan doğalgaz santrali sayısı 881 olarak hesaplanıyor.

    ALMANYA SANTRAL SAYISINDA ÖN SIRADA

    Avrupa'da doğalgaz santrali en fazla olan ülke sıralamasında yaklaşık 180 santralle Almanya ilk sırada yer alıyor.

    Almanya'yı 143 santralle İtalya, 83 santralle Hollanda ve 81'er santralle İspanya ile Birleşik Krallık izliyor.

    ÜLKELERE GÖRE DOĞALGAZDA KURULU GÜÇLER DEĞİŞİYOR

    İtalya'nın doğalgazda kurulu gücü 40 gigavat seviyesinde bulunuyor. Almanya'nın ise doğalgaz santrallerinden oluşan kurulu gücü yaklaşık 31 gigavat, bunu aynı seviyelere yakın kurulu güçle Birleşik Krallık takip ediyor. Doğalgazda Hollanda'nın 18 gigavat, İspanya'nın ise 29 gigavat kurulu gücü bulunuyor. Doğalgazda kurulu güç listesinde en alt sırada 173 megavatla Estonya yer alıyor. İspanya'nın kuzeybatısında bulunan As Pontes doğalgaz santrali, 2 bin 324 megavatla Avrupa'daki en güçlü santrallerden biri. Söz konusu santral kömürle de çalışabiliyor.

    EN YÜKSEK KAPASİTELİ DOĞALGAZ SANTRALİ İNGİLTERE'DE

    Tek başına doğalgazla çalışan en yüksek kapasiteli santral ise Birleşik Krallık'ta bulunan 1.180 megavat kapasiteli Peterhead santrali.

    Almanya'nın en yüksek kapasiteli kurulu güce sahip santrali ise 887 megavatla Emsland. Bunu 846 megavatla Irsching ve 800 megavatla Knapsack santralleri izliyor.

    Avrupa da 881 doğalgaz santrali var #2

    AVRUPA'DAKİ ÜLKELERDE BULUNAN FAALİYETTEKİ SANTRAL SAYISI

    1- Almanya - 180 santral

    2- İtalya - 143 santral

    3- Hollanda - 83 santral

    4- İspanya - 81 santral

    5- Birleşik Krallık - 81 santral

    6- Romanya - 30 santral

    7- Belçika - 25 santral

    8- Fransa - 23 santral - Ülkede nükleer enerji yoğun kullanılıyor

    9- Polonya - 11 santral - Ülkede kömür yoğun olarak kullanılıyor

    10- Yunanistan - 13 santral

    11- Bulgaristan - 8 santral

    12- Avusturya - 12 santral

    13- Macaristan - 18 santral

    14- Finlandiya - 7 santral

    15- İsveç - 4 santral

    16- Norveç - 23 boru hattı - 8 LNG terminali olarak bir dağıtım merkezi bulunuyor. İskandinav ülkelerinde yoğun şekilde hidroelektrik kaynakları kullanılıyor.

    17- Çekya - 5 santral

    18- Slovakya - 4 santral

    19- Slovenya - 8 santral

    20- Letonya - 3 santral

    21- Estonya - 1 santral - Avrupa'nın en düşük kapasiteye sahip ülkesinde 173 megavat kurulu güç bulunuyor.

    22- Litvanya - 4 santral

    AVRUPA'DA EN YÜKSEK DOĞALGAZ KURULU GÜCÜNE SAHİP İLK 10 SANTRAL

    1- As Pontes Güç Santrali - İspanya - 2,324 megavat

    2- Peterhead Güç Santrali - Birleşik Krallık - 1180 megavat

    3- Spalding Güç Santrali - Birleşik Krallık - 950 megavat

    4- Carrington Güç Santrali - Birleşik Krallık - 910 megavat

    5- Langage Güç Santrali - Birleşik Krallık - 905 megavat

    6- Montalto Di Castro Güç Santrali - İtalya - 900 megavat

    7- Emsland Güç Santrali - Almanya - 887 megavat

    8- Simeri Crichi Güç Santrali - İtalya - 885 megavat

    9- Besos 5 Güç Santrali - İspanya - 859 megavat

    10- Petrom Brazi Güç Santrali - Romanya - 850 megavat


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