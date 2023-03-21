Avrupa'da doğalgaz fiyatları 1,5 yılın en düşük seviyesine düştü Avrupa'da hava sıcaklığının artması ve rüzgar santrallerinden elektrik üretiminin yükselmesi ile doğalgaz fiyatı 40 euronun altına geriledi.

Avrupa'da doğalgaz fiyatı, ılıman hava koşulları ve rüzgar santrallerinden üretimin artmasıyla 40 euronun altına gerileyerek Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi. Vadeli gaz kontrat fiyatı, megavatsaat başına 43,8 euro Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 43,8 eurodan işleme açıldı. Gaz kontrat fiyatı, megavatsaat başına 39,8 euro Gaz kontrat fiyatı, gün içinde megavatsaat başına 39,8 euroya düşerek Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu fiyat, Türkiye saatiyle 15.00'te cuma gününün kapanışına göre yüzde 5,91 azalışla 40 euro seviyesinde seyrediyor. Doğalgaz depoları yüzde 55,7 seviyesinde Düşük gaz tüketimi nedeniyle Avrupa'daki doğalgaz depolarının doluluk oranı da bir miktar artarak yüzde 55,7 seviyesini buldu. Doğalgaz fiyatı 20 eurodan 348,8 euroya ralli yapmıştı Öte yandan TTF'de işlem gören vadeli kontratların fiyatı, enerji krizi öncesinde 20 euronun altında seyrediyordu. Gaz fiyatları geçen yılın ağustos ayında 348,8 euroya kadar çıkarak rekor kırmıştı.