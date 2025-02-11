Avrupa'da doğalgaz fiyatları son 2 yılın zirvesinde

AA

Avrupa'da enflasyonu körükleyen unsurlardan biri de enerji fiyatlarındaki yükseklik oluyor.

Avrupa'da gaz fiyatları, hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi ve depolardaki gaz miktarının azalmasıyla son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Böylece Avrupa piyasalarında doğalgaz fiyatları, Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye tırmandı.

58,75 EURO

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de, mart vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı bugün yüzde 4 civarında artışla 58,75 euroyu gördü.

SOĞUK HAVA TÜKETİMİ YÜKSELTTİ

Gaz fiyatlarındaki artış, devam eden soğuk hava koşullarının tüketimi yükseltmesi, depolardaki gaz miktarındaki gerileme ve ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik uygulaması beklenen gümrük vergilerinin ticari ilişkilerde gerilimi artırmasından kaynaklandı.

GAZ TALEBİNİN ARTMASI BEKLENİYOR

Gelecek günlerde özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde sıcaklıkların tekrar azalması ve bu durumun gaz talebini artırması bekleniyor.

DEPOLARDAKİ DOĞALGAZ AZALACAK

Gaz talebindeki artışla Avrupa'nın 2022'den bu yana en düşük seviyede seyreden gaz depolarındaki seviyenin daha da hızlı azalacağı öngörülüyor.

DEPOLARDAKİ DOLULUK SEVİYESİ DÜŞTÜ

Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa gaz depolarının doluluk seviyesi 8 Şubat itibarıyla yüzde 49'a düştü. Böylece, AB gaz depolarındaki doluluk seviyesi son 5 yılın aynı dönemindeki ortalamasının yaklaşık yüzde 8 altında bulunuyor.