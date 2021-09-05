Avrupa'da ECB'nin para politikası toplantısı kararları bekleniyor

Avrupa'da enflasyon verisinin yükselmesi, toparlanmaya rağmen bazı ekonomik dengelerin hassaslığına işaret ediyor.

Avrupa borsalarında bu hafta artan enflasyon endişesiyle karışık bir seyir izlenirken, ECB'nin bu hafta gerçekleştirilecek para politikası toplantısından çıkacak kararlar yatırımcıların gündemine yerleşti.

Bu hafta açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde yüzde 3 ile son 10 yılın en yüksek enflasyonun görülmesi, enflasyonist endişeleri tekrar piyasaların gündemine taşıdı.

ECB ENFLASYONLA MÜCADELEDEN KAÇINMAYACAĞININ SİNYALİNİ VERDİ

Hafta boyunca ECB yetkililerinin yaptığı açıklamalarda ise ECB'nin enflasyonla mücadele etmekten kaçınmayacağı mesajı verilirken, varlık alım programlarının bazılarının uygulamadan kalkabileceğine değinildi.

Bölge genelinde hizmet sektörü PMI verileri kısmen gerileme gösterse de genişleme bölgesinde bulunmaya devam ederken, Almanya'da öncü TÜFE verileri yüzde 3,9'a yükseldi.

EURO/ DOLAR PARİTESİ YÜKSELİŞ EĞİLİMİNDE

Zayıflayan dolar karşısında yükseliş eğilimini ikinci haftaya taşıyan euro/dolar paritesi ise haftayı yüzde 0,7 değer kazancıyla 1,1879'dan tamamladı.

Bu gelişmelerle, haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,45, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

GELECEK HAFTANIN GÜNDEMİ

Gelecek hafta, pazartesi Almanya'da fabrika siparişleri, salı Almanya'da sanayi üretimi ve Zew beklenti endeksi ile Euro Bölgesi'nde büyüme, perşembe Almanya'da dış ticaret dengesi ve ECB'nin faiz kararı ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı, cuma ise Almanya'da TÜFE ve İngiltere'de sanayi üretimi verileri takip edilecek.