Avrupa'da işten çıkarma dalgası devam ediyor! Almanya'da 1.500 kişinin işine son verilecek Avrupa'da yaşanan ekonomik sıkıntılar, teknoloji firmaları önderliğinde büyük markaların eleman çıkarmalarına neden oluyor. Şimdi de Almanya'nın dev markası Bosch, 2025'e kadar 1.500 kişiye kadar işten çıkartma planları yaptığını açıkladı.

AA

Avrupa'da yaşanan enflasyon artışı işten çıkartmaların fitilini ateşlemişti.

Şimdi de enflasyonla birlikte yaşanan maliyet artışı ile birlikte yeni teknolojiler, işten çıkartmaların sebepleri olmaya devam ediyor.

Otomotiv tedarikçisi Bosch'un, otomobil sektöründeki değişen talep ve teknolojilere uyum sağlamak için 2025 sonuna kadar Almanya'daki iki tesisinde en fazla 1.500 kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı bildirildi.

Bosch'tan yapılan açıklamada, diğer şirketler gibi Bosch'un da istihdam seviyesini sipariş durumuna, otomotiv sektöründeki yapısal değişikliklere ve gelecek teknolojilerin pazara yayılmasına göre ayarlamak zorunda olduğu vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

2025 yılı sonuna kadar Baden-Württemberg eyaletindeki Stuttgart-Feuerbach ve Schwieberdingen tesislerindeki otomotiv bölümünde AR-GE, yönetim ve atış alanlarında, 1.500'e kadar personel kapasitesini ayarlama ihtiyacı görüyoruz.

İşten çıkarmaların yöntemi açıklandı

Şirketin açıklamasında, Bosch'un işten çıkarmaları, personelin başka departmanlara kaydırılması, erken emeklilik veya gönüllü işten çıkarma anlaşmaları yoluyla yöneteceği belirtildi.

Automobilwoche dergisi, Bosch'ta işten çıkarmalar için çalışan temsilcileriyle görüşmelerin halihazırda devam ettiğini duyurdu.

İşten çıkartmaların nedeni: Otomotiv sektöründeki dönüşüm

Bosch'a göre, otomotiv sektöründeki dönüşümün orta vadede tüm sektörde büyük bir etkisi olacak.

Maliyet artışı, enflasyon ve döviz kuru baskısı yaşanıyor

Elektrikli hareketliliğe (Elektromobilite) geçiş yüksek ön yatırımlar gerektirirken, zayıf küresel ekonomi, enerji ve hammadde maliyetlerindeki artışın neden olduğu kalıcı enflasyon ve olumsuz döviz kuru etkileri sektörün gelecek beklentilerini daha da kötüleştiriyor.

2027'ye kadar işten çıkartma yapmayacaktı

Öte yandan Bosch, Temmuz 2023'te iş konseyi ile yapılan anlaşmanın ardından şirketin 2027 sonuna kadar Almanya'da hareketlilik (mobillite) ürünleri üreten tesislerinde zorunlu işten çıkarmalardan kaçınacaktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)