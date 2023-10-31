Avrupa'da LNG üretimi arttı, talep düştü Rusya-Ukrayna savaşının etkisi ile enerji krizi yaşanan Avrupa'da, alternatif üretim ve stoklama çalışmaları sürüyor.

AA

Doğalgaza erişimde sorun yaşayan Avrupa, stoklarını artırarak kış için tedbir alıyor.

Bu süreçte Avrupa'nın LNG kapasite artışı da talebi geride bırakarak ilerliyor.

Avrupa'da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı yatay seyrediyor.

LNG talebindeki düşüşe rağmen, LNG altyapı kapasitesinin talebin oldukça üzerinde arttığı tespit edildi.

Avrupa'nın LNG kapasitesi arttı

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), tarafından yayınlanan Avrupa LNG Kapasitesi Takipçisi verilerine göre, Avrupa'nın LNG kapasitesi 2022'nin başından beri 36,5 milyar metreküp arttı.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde Avrupa'nın LNG ithalatı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 62 artarken, LNG ithalatı bu yılın aynı döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla neredeyse yatay seyretti.

Avrupa'daki LNG terminallerinin kullanım oranı ocak-eylül döneminde ortalama yüzde 58 olarak gerçekleşti.

Avrupa bu yıl altı yeni LNG terminalinin yanı sıra daha önce yedekte bekletilen bir terminal ve yeni bir yüzer depolama yeniden gazlaştırma ünitesi (FSRU) ekledi ancak LNG ithalatı durağanlaştı ve gaz tüketimi düşmeye devam ediyor.

vrupa Birliği (AB), Türkiye'dan doğalgaz ithal etti

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ve İngiltere, eylül itibarıyla toplam 125 milyar metreküp LNG ithal etti.

Sadece AB, ocak-temmuz döneminde LNG ithalatı için 41 milyar euro harcarken, ithalatın en büyük kısmı 17,2 milyar euroyla ABD, 5,5 milyar euroyla Rusya ve 5,4 milyar euroyla Katar'dan yapıldı.

Avrupa'nın ocak-eylül döneminde Rusya'dan LNG ithalatı 2022'nin aynı dönemine göre sabit kaldı. Öte yandan, ülke bazında İspanya ve Belçika'nın bu yıl Rusya'dan LNG ithalatı geçen yıla göre yüzde 50 artış gösterdi.

Kapasite 2030'da talebin üzerinde kalacak

Avrupa'da LNG ithalat kapasitesinin 2030'da 2021'deki seviyesine göre 143 milyar metreküp artışla 406 milyar metreküpe ulaşacağı öngörülüyor.

Kıtanın gaz talebini azaltma politikalarını sürdürmesiyle, gaz tüketiminin ise yaklaşık 400 milyar metreküpe düşeceği tahmin ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)