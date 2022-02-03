Avrupa'da üretici fiyatları aralık ayında hızla arttı

TÜFE'ye odaklanıyoruz ama küresel ölçekte de ÜFE, enflasyona en önemli katkı yapan veri olarak öne çıkıyor.

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aralık ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 yükseliş kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı aralık ayı ÜFE verilerini yayınladı.

ARALIK AYINDA ÜFE YILLIK YÜZDE 29,2 ARTIŞ GÖSTERDİ

Buna göre, hem AB hem de Euro Bölgesi'nde ÜFE aralıkta, bir önceki aya göre yüzde 2,9, 2020'nin aralık ayına kıyasla da yüzde 26,2 artış gösterdi.

ÜFE, 2021 yılı genelinde 2020'ye göre AB ve Euro Bölgesi'nde yüzde 12,2 yükseldi. ÜFE, aralık ayında önceki aya kıyasla İrlanda'da yüzde 13,3, Estonya'da yüzde 12,7 ve Yunanistan'da yüzde 8 arttı.

İRLANDA'DA YILLIK ÜFE ARALIKTA YÜZDE 99,2

AB ülkeleri arasında ÜFE, aralıkta yıllık bazda ise en fazla yüzde 99,2 ile İrlanda'da, yüzde 58,9 ile Danimarka'da ve yüzde 42,3 ile Romanya'da yükseldi.

ÜFE, Almanya'da yüzde 23,6, Fransa'da yüzde 17,7, İtalya'da yüzde 27,8 ve İspanya'da yüzde 35,9 olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 71,9, sanayide yüzde 26,2 ve ara mallarında yüzde 18,9 artış gösterdi.