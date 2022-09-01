Avrupalı gençler 26,5 yaşında ailelerinden ayrılıyor

Türkiye'de gençler, evlenmedikleri sürece ailelerini kolay kolay terk etmezken, Avrupa'da durum farklı. Avrupalı gençler ortalama 26,5 yaşında ailelerinden ayrılıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde gençlerin ortalama kaç yaşında kendi evlerini kurduklarına ilişkin geçen seneye ait verileri yayınladı.

Buna göre, AB ülkelerinde gençler ortalama 26,5 yaşında ailelerinden ayrılarak kendi evlerine çıkıyor.

Kadınların evden ayrılma oranı daha fazla

Avrupa'da kadınların, erkeklerden daha erken yuvadan ayrılarak ayrı ev kurduğu görülüyor. Avrupa'da kadınlar ortalama 25,5, erkeler ise ortalama 27,4 yaşında ailelerinden ayrı yaşamaya başladı.

İsveç'te gençler 19 yaşına girince taşınıyor

AB ülkeleri arasında gençlerin en erken yaşta evden ayrıldığı ülke İsveç oldu. İsveç'te gençler ortalama 19 yaşında ayrı eve yerleşti.

İsveç'i en yakın 21,2 yaş ile Finlandiya, 21,3 yaş ile Danimarka, 22,7 yaş ile Estonya, 23,3 yaş ile Hollanda, 23,6 yaş ile de Almanya ve Fransa izledi.

Portekiz'de kendi evine çıkma yaşı 33,6

En ileri yaşta kendi evini kuranlar ise Portekiz'de belirlendi. Portekiz'de kendi evine çıkma yaşı 33,6 oldu.

Gençlerin kendi evlerine çıkma yaşı Hırvatistan'da 33,3, Slovakya'da 30,9, Yunanistan'da 30,7, Bulgaristan'da 30,3, İtalya'da 29,9, Malta ve İspanya'da 29,8 olarak tespit edildi.

Türkiye'de gençler ortalama 27,8 yaşında ayrı ev kuruyor

AA'nın haberinde yer alan Eurostat'ın 2020 yılı verilerine göre, Türkiye'de gençler ortalama 27,8 yaşında ayrı ev kurarken, erkekler 29,8 yaşında, kadınlar 25,8 yaşında kendi evlerine çıkıyor.

Kim hangi yaşta evinden ayrılıyor