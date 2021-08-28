Avrupalı turisti bekleyen Türkiye’nin en güzel plajları

Avrupa’da artan aşılanma sayısı Avrupalıların turizm sezonu uzattı. Deniz tatili yapmak isteyen Avrupalıların gözü Türkiye plajlarında.

Türkiye'nin tatil yörelerindeki ormanlarda yaşanan yangınlar bölgenin doğasını kötü etkilese de kıyılardaki plajlar tatil açısından çekici olmaya devam ediyor.

Kısıtlamalar sebebiyle uzun zamandır tatil yapamayan İngiliz yolcular şimdilik Türkiye’ye rahat giriş yapamıyorsa da şimdiden 2022 yazına rezervasyon yaptığını görülüyor.

İNGİLİZLER ŞİMDİDEN 2022 REZERVASYONLARINI YAPMAYA BAŞLADI

Türk tescilli bir hava yolu operatörü olan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, aşılama oranlarının artması ile birlikte hedeflediklerinden daha iyi bir yaz sezonu geçirdiklerini belirterek “Kısıtlamalar sebebiyle uzun zamandır tatil yapamayan İngiliz yolcunun şimdiden 2022 yazına rezervasyon yaptığını görmekten memnun oluyoruz.” dedi.

İŞTE AVRUPALI TURİSTİ BEKLEYEN TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL PLAJLARI

Normalleşme süreci ile yaz tatili için oldukça geniş bir yelpazede seçenek sunan Türkiye’de adını dünyaya duyuracak kadar temiz ve güzel olan plajlar var.

KAPUTAŞ PLAJI, ANTALYA

Türkiye’nin en güzel plajı olarak dünya basınında adını duyurmuş Kaputaş Plajı’na ulaşmak biraz zor ama kalabalıklardan uzak oluşu plajın tertemiz kalmasını sağlıyor.

PATARA PLAJI, ANTALYA

2020 yılının turizm teması olarak belirlenen Patara, plajıyla da ilgi odağı. Patara Antik Kenti’nin yanında 12 kilometre boyunca uzanan Patara Plajı, İngiliz seyahat yazarları tarafından Avrupa’nın en temiz plajı seçildi.

ÇIRALI PLAJI, ANTALYA

Çıralı Plajı, ormanın içine kurulmuş bir cennet gibi. Çıralı, doğal ve tarihi güzelliklerinin korunması için sit alanı ilan edilen bir destinasyon. The Guardian tarafından Antalya’nın Patara Plajı’ndan sonra en temiz plajı olarak gösteriliyor.

KALKAN HALK PLAJI, ANTALYA

Kalkan’ın merkezinde bulunan Kalkan Halk Plajı’nın kumsalı küçük çakıl taşlarından oluşuyor. Ayrıca suyun altı da çakıllarla kaplı olduğu için dalgalardan sonra deniz bulanmıyor. Dağlardan gelen kaynak suları nedeniyle soğuk bir denize sahip olan plaj, kristal berraklığıyla biliniyor.

KLEOPATRA PLAJI, ALANYA

Alanya’nın simge yapısı olan Alanya Kalesi’nin eteklerinde bulunan Kleopatra Plajı, etrafı kayalarla kapatılmış bir havuza benziyor. Söylentilere göre, Romalı bir general Alanya ve çevresini Mısır Kraliçesi Kleopatra’ya hediye etmiş. Kleopatra da sık sık banyo yapmak için bu plajda denize girermiş. Bu nedenle adı "Kleopatra Plajı" olarak anılır olmuş. Mavi Bayrak ödülüne sahip olan bu plajın suyu o kadar berrak ki yüzerken suyun altı net bir şekilde görülebiliyor.

İZTUZU PLAJI, ORTACA

Tatlı ve tuzlu suyun iki tarafını çevrelediği İztuzu Plajı, bu özelliğiyle dünyada en nadir bulunan plajlar arasında yer alıyor. 4,5 kilometre uzunluğundaki plajın bir diğer önemli özelliği de Caretta Caretta’ların yumurtalarına ev sahipliği yapması.

KELEBEKLER VADİSİ, FETHİYE

Kelebekler Vadisi 350 metrelik kayalıklarla çevrili doğanın ortasına kurulmuş bir cennet. Vadiye kara yoluyla ulaşmak mümkün olmasa da Fethiye’den kalkan teknelerle ulaşım sağlanabiliyor.

ÖLÜDENİZ, FETHİYE

Ülkemizin plajları arasında dünya çapında en meşhur olanı Ölüdeniz Plajı. Çevresi kapalı bir göle benzeyen Ölüdeniz’in suyu çok sakin ve sığ olsa da su seviyesi sürekli olarak yükselip alçalıyor. Bu nedenle de deniz berrak ve tertemiz kalıyor.

KLEOPATRA PLAJI, SEDİR ADASI

Gökova Körfezi’nde bulunan Sedir Adası, adından da anlaşılacağı üzere efsanelere konu olan bir plaja sahip. Plajın altın sarısı kumları Türkiye’de başka hiçbir yerde yok. Bu kadar özel olduğu için de plaja terlikle girmek, kumların olduğu noktalarda güneşlenmek ve yanında götürmek için kum almak yasak.

İNCEKUM PLAJI, MARMARİS

Kleopatra Plajı’nın tam karşısında bulunan İncekum Plajı, tropik bir adaya gitmişsiniz gibi bir hisse kapılmanıza yol açıyor. Bölge sit alanı olarak ilan edildiği için doğallığı hiç bozulmamış plaja traktörlerle ulaşılabiliyor.

ORTAKENT KARGI PLAJI, BODRUM

Kargı Plajı diğer adıyla Camel Beach, kumsalıyla konuklarını hayran bırakıyor. Plajın kumları arasında dünyada eşi benzeri az olan zambaklar beliriyor.

SARIMSAKLI PLAJI, AYVALIK

Ayvalık’ta 7 kilometrelik kumluk plajda gün doğumundan gün batımına kadar vakit geçirebiliyor. Sahil suyunun serinliği ile tanınıyor.

KADIRGA KOYU PLAJI, ASSOS

Assos’un en güzel koyu olan Kadırga Koyu’na ulaşım oldukça kolay. Yemyeşil doğanın içerisinde masmavi bir denizle buluşturan koy, uzun ve taşlık bir plajıyla öne çıkıyor. Sonbaharın ilk günlerinde çarşaf gibi bir denizle karşılaşılıyor.

AKVARYUM KOYU, BOZCAADA

Akvaryum Koyu’nda yüzerken denizin dibi net bir şekilde görülebiliyor. Kristal berraklığa sahip koyun çevresinde doğal güzellikleri korunmuş durumda.

AYAZMA PLAJI, BOZCAADA

Ayazma Plajı, Bozcaada’nın en sevilen noktalarından biri ama suyu soğuk. İncecik altın rengi kumlarla kaplı oldukça geniş bir plaja sahip olan Ayazma’ya minibüsle de ulaşım var.

AKBÜK KOYU, GÖKOVA

Sessiz, sakin ve tertemiz bir plajda denize girme keyfi Akbük Koyu’nda yaşanıyor. Koy, Gökova Körfezi’nin en eşsiz noktalarından biri.

OVABÜKÜ KOYU, DATÇA

Datça’nın en güzel koyların biri olarak Ovabükü Koyu’na Datça’nın zorlu ve engebeli yollarından geçerek ulaşılabiliyor. Çevresindeki diğer koylara göre daha geniş olan Ovabükü, bu genişliği nedeniyle çok daha temiz ve berrak.

KIZ KALESİ HALK PLAJI, MERSİN

Tatilini Mersin’de geçirmek isteyenler Kız Kalesi’nin karşısına konumlanmış bir plaj olan Kız Kalesi Halk Plajını tercih ediyor.

KUM DENİZİ HALK PLAJI, URLA

Kum Denizi Halk Plajı, Urla’nın Mavi Bayrak ödülü almış tek plajı. Bu sebeple de Urla’da yaşayanlar ve çevre ilçelerden Urla’ya gelen günübirlikçiler tarafından çok seviliyor.

İNKUMU PLAJI, BARTIN

Batı Karadeniz’in en temiz plajlarından biri olan İnkumu Plajı, incecik kumlarla kaplı. Karadeniz olmasına rağmen dalgasız ve sakin bir denizi sahip olan plaj Karadeniz gezisinde tercih edebilen bir destinasyon.