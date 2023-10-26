Avrupalıların elektrik ve doğalgaz faturaları zirveye çıktı AB ülkelerinde, konutlardaki elektrik ve doğalgaza için ödenen tutarlar rekor kırdı. Türkiye'nin faturaları tüm AB ülkelerinin en düşüğü seviyesinde açıklandı.

AA

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde 2023'ün ilk yarısında konutlarda tüketilen elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin verileri yayınladı.

AB ülkelerinde, bu yılın ilk yarısında konutlarda 100 kilovatsaat elektrik için ödenen ortalama fiyat 28,9 euroya, her 100 kilovatsaat doğalgaza ödenen ortalama tutar ise 11,9 euroya ulaşarak rekor kırdı.

Verilere göre, AB ülkelerinde 2022 yılının ilk yarısında 100 kilovatsaat elektrik için 25,3 euro ödenirken, bu rakam 2023'ün ilk yarısında 28,9 euroya ulaştı.

Bu yılın ilk yarısında elektrik fiyatları geçen yılın ayını dönemine kıyasla 22 AB ülkesinde yükseldi.

Türkiye'deki elektrik ve doğalgaz fiyatları AB'nin gerisinde

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Türkiye'deki elektrik fiyatları ise 8,4 euro ile bütün AB ülkelerinden düşük seviyede belirlendi.

Türkiye'de ise doğalgaz fiyatı 2,5 euro seviyesiyle AB ülkelerinin tamamının altında tespit edildi.

Elektrik fiyatlarında en fazla artış Hollanda’da

Üye ülkeler arasında elektrik fiyatlarında en fazla artış Hollanda’da belirlendi. Hollanda'da elektrik fiyatları bu yılın ilk yarısında geçen yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 953 arttı.

Rekor fiyat artışı 2022 yılındaki vergi indirimlerine devam edilmemesi ve hanelere yönelik enerji vergilerinde yükselişten kaynaklandı. Ülkede elektriğe bir tavan fiyat uygulanacağı ve bu yıl söz konusu seviyelerin önemli ölçüde düşeceği çalışmada yer aldı.

Elektrik fiyat artışında Hollanda'yı en yakın yüzde 88'le Litvanya, yüzde 77'yle Romanya ve yüzde 74'le Letonya izledi. Artış oranı Slovenya'da yüzde 38, İsveç ve Belçika'da yüzde 27, Almanya'da yüzde 26, İtalya'da yüzde 21 oldu.

AB üyesi ülkeler arasında elektrik için en fazla ödeme yapılan ülke de Hollanda oldu. Hollanda'da hane halkı 100 kilovatsaat elektriğe 47,5 euro ödedi. Bu ülkeyi 43,5 euroyla Belçika, 42 euroyla Romanya, 41,2 euroyla Almanya, 38,1 euroyla Danimarka, 37,8 euroyla İtalya takip etti.

En ucuz elektrik Bulgaristan'da

En ucuz elektrik Bulgaristan'da satıldı. Bulgaristan'da 100 kilovatsaat elektriğe 11,4 euro ödenirken, bu ülkeyi 11,6 euroyla Macaristan ve 12,6 euroyla Malta izledi.

Doğalgaz fiyatı arttı

Bu yılın ilk yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğalgaza ödenen ortalama fiyat ise 11,9 euro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat geçen yılın aynı döneminde 8,6 euro olarak belirlenmişti. Doğalgaz fiyatları da tarihi rekor seviyelere çıktı.

AB ülkeleri arasında bu dönemde konutlarda tüketilen doğalgaza en fazla ödeme 100 kilovatsaat başına 24,8 euroyla Hollanda'da, 21,9 euroyla İsveç'te, 16,5 euroyla Danimarka'da yapıldı.

En uygun doğalgaz tüketimi Macaristan'da

Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında fiyat olarak en uygun doğalgaz tüketimi Macaristan'da gerçekleşti. Macaristan'da 100 kilovatsaat doğalgaz için haneler ortalama 3,4 euro, Hırvatistan'da 4,1 euro, Slovakya'da 5,7 euro ödedi.

Gaz fiyatlarının en fazla arttığı ülkeler yüzde 139 ile Letonya, yüzde 134 ile Romanya, yüzde 103 ile Avusturya, yüzde 99 ile Hollanda, yüzde 73 ile İrlanda olarak belirlendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)