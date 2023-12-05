Rusya ham petrolüne tavan fiyat uygulamasının maliyeti açıklandı Batı ülkelerinin Rus petrolü için 1 yıl önce başladığı tavan fiyat uygulamasının Rusya'ya 34 milyar euroya mal olduğu bildirildi.

AA

Rusya, Ukrayna ile yaptığı savaşın ardından ekonomisini canlı tutabilmek adına art arda kararları uygulamaya soktu.

Rusya'nın Avrupa'ya uyguladığı yaptırımlar Avrupa'dan da karşılık buldu.

Rus ham petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulaması ve ithalat yasağı 5 Aralık 2022'de yürürlüğe girdi.

Rusya'nın petrol ihracat gelirleri yılın ilk yarısında ciddi ölçüde etkiledi. Ancak tavan fiyatı uygulama, güçlendirme ve sürekli izleme konusunda başarısız olundu.

Petrolde tavan fiyat uygulaması, Rusya'ya toplamda 34 milyar euroya mal oldu.

Rapor çıktı

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi, G7 ve Avrupa Birliği (AB) üyeleri olmak üzere bazı Batı ülkelerinin yaptırım ve tavan fiyat uygulamasının Rusya'nın petrol ihracatına etkileri konusunda hazırladığı çalışmayı yayınladı.

Varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulaması

Rus ham petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulaması ve ithalat yasağının 5 Aralık 2022'de yürürlüğe girdiği anımsatılan çalışmada, petrol yaptırımlarının Kremlin'in savaştaki kararlılığını azaltmadığı belirtildi.

Uygulama, Rusya'nın petrol ihracat gelirlerini 34 milyar euro azalttı

Çalışmada, Batı ülkelerinin tavan fiyat ve kısıtlayıcı tedbirlerinin "Rusya'nın petrol ihracat gelirlerini 34 milyar euro azalttığı", AB'nin petrol ithalat yasağının ve G7 tavan fiyatının ülkenin petrolden elde ettiği geliri yüzde 14 düşürdüğü ifade edildi.

Çalışmada, petrol tavan fiyatı aşağı çekilerek Rusya'nın ihracat gelirlerinin daha da düşürülebileceği, varil başına 30 dolarlık bir tavan fiyatın Rusya'nın gelirlerini ciddi ölçüde azaltacağı, yaptırım ihlallerine ilişkin cezaların da katılaştırılabileceği vurgulandı.

Rus ürünlerine tavan fiyat uygulaması

AB ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları 5 Aralık'ta uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.

AB'nin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan dizel ve sıvı yakıt (fuel-oil) gibi çeşitli rafineri petrol ürünlerine yönelik ithalat yasağı ve bu ürünlere tavan fiyat uygulaması ise 5 Şubat'ta başlamıştı.

AB ülkeleri arasında müzakereleri devam eden 12'nci yaptırım paketinde petrol tavan fiyatı uygulamasının sıkılaştırılmasını içeren unsurların da yer alması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)