Avrupa'nın yeni dijital parası geliyor: Dijital euro

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, daha önce yalnızca çevrimdışı kullanıma odaklanan Avrupa Parlamentosu önerilerinden farklı olarak, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı işlevselliği içeren dijital bir euro için müzakere pozisyonunu destekledi.

Konseyin yeni tutumuna göre, dijital euro Avrupa Merkez Bankası tarafından halka açık olarak piyasaya sürülecek ve kullanıcılar internete bağlı olsun veya olmasın, her zaman ve her yerde kullanılabilecek.

EURO BÖLGESİ'NİN YÜZDE 2 ENFLASYON HEDEFİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun bu yıl hedef seviyenin altına gerilemesinin ardından, orta vadede yüzde 2 düzeyinde istikrar kazanmasının beklendiğini bildirdi.

Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda ECB Yıllık Raporu üzerine yaptığı konuşmada, bölge ekonomisinin görünümü ve para politikasına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunan Lagarde, "dijital euro" hakkında bilgi verdi.

DİJİTAL EURO

Merkez bankası parasının geleceğine dair kapsamlı bir yol haritası paylaşan ECB Başkanı, fiziksel nakit kullanımının devam edeceğini vurgularken "dijital euronun" Avrupa’nın ekonomik egemenliği için stratejik önem taşıdığını söyledi.

"NAKİT PARANIN GİZLİLİĞİNİ DİJİTAL DÜNYAYA TAŞIYAN GÜVENLİ BİR ÇÖZÜM"

Lagarde, "Dijital euro, kritik ödeme sistemlerinde yabancı sağlayıcılara olan aşırı bağımlılığı önleyerek tamamen Avrupa altyapısına dayanacaktır. Bu proje, nakit paranın gizliliğini dijital dünyaya taşıyan güvenli bir çözüm sunacaktır." dedi.

AVRUPA ALTYAPISINA DAYANACAK

Dijital euronun Avrupa ekonomisi için stratejik bir kalkan görevi göreceğini savunan Lagarde, sistemin tamamen Avrupa altyapısı üzerine inşa edileceğini vurguladı.

Lagarde, "Bu sayede, ekonomimizin işleyişi için kritik önemi haiz ödeme sistemlerinde yabancı sağlayıcılara olan aşırı bağımlılığın önüne geçeceğiz." ifadesini kullandı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, ECB’nin sadece bireysel ödemelere değil, dijital varlık ekosistemine de odaklandığını kaydederek tokenizasyonun potansiyelini açığa çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

ANALİSTLER ENDİŞELİ

ECB her ne kadar orta vadede hedefe dönüleceğini öngörse de analistler, euronun son dönemdeki yükselişinin bu tahmini riske atabileceğini belirtiyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası, daha önceki açıklamalarında dijital euronun bankalarda 700 milyar euroya kadar mevduat kaybına yol açabileceğini belirtmişti.