Avrupa'ya göre, yapay zeka çalışan ücretlerini etkileyecek Teknoloji geliştikçe iş dünyasında yapay zeka daha fazla devreye girmeye başladı. Çalışanların istihdam garantisini tehlikeye atan yapay zeka uygulamaları, diğer yandan da elemanların aldıkları ücretlerin artış hızını törpülüyor.

AA

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yapay zekanın çalışanların maaşlarına olan etkisine dair bir açıklama gerçekleştirdi.

Yapay zeka destekli teknolojiler ile istihdam payları arasındaki bağlantı incelendi.

ECB araştırmasında, yapay zekanın hızlı şekilde benimsenmesinin ücretleri düşürebileceği açıkladı.

Ancak kurum, yapay zekanın bugüne kadar yüksek vasıflı olanlar için istihdamı yok etmek yerine istihdam oluşturduğu da belirtildi.

ECB’nin "Yapay zekanın insan emeğini yok ettiğine dair raporlar fazlasıyla abartılmış olabilir" başlığıyla yayınlanan araştırma raporunda, yapay zeka konusunda son gelişmelerin yeni teknolojilerin istihdama etkisine ilişkin tartışmayı yeniden alevlendirdiği ifade edildi.

"Yapay zeka yatırımları halkı endişelendiriyor"

Yapay zekanın, tıbbi tavsiye sağlamaktan kod yazmaya kadar hem üretimde hem de hizmetlerde kullanıldığının vurgulandığı raporda, şirketlerin yapay zekaya daha fazla yatırım yapmasının halk arasında işlerinin geleceğine ilişkin endişelere yol açtığına değinildi.

Yapay zeka destekli teknolojiler ile istihdam payları arasındaki bağlantı incelendi

16 Avrupa ülkesinde yapay zeka destekli teknolojiler ile istihdam payları arasındaki bağlantının incelendiği raporda, yapay zekanın kullanıldığı sektörlerde istihdam payının arttığı, düşük ve orta vasıflı işlerin büyük ölçüde etkilenmediği ve yüksek vasıflı pozisyonların en büyük artışı kaydettiği aktarıldı.

"Yapay zekanın ücretlere etkisi henüz net değil"

Yapay zekanın çalışanların ücretleri üzerinde "nötr veya hafif olumsuz etkilerinin" olduğuna ve bu etkilerin artabileceğine dikkat çekilen raporda, "Yapay zeka destekli teknolojiler geliştirilmeye ve benimsenmeye devam ediyor. Bu teknolojilerin istihdam ve ücretler, dolayısıyla büyüme ve eşitlik üzerindeki etkilerinin büyük kısmı henüz gözlenmedi.” ifadesi kullanıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)