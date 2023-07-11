Avrupa'ya ihracatı planlanıyor! Isparta'da kuşkonmaz üretimi artıyor Isparta'nın Bozanönü köyünde "Kuşkonmaz Üretimini Geliştirme Projesi" hayata geçirildi. Amaç, kuşkonmaz ekim alanını artırmak ve ürünleri Avrupa sofralarına göndermek.

AA

Gül diyarı Isparta'da yeni bir ürünü yerleştirme ve yayma hazırlıkları yapılıyor.

Uzmanların verdiği bilgilere göre, Türkiye'de 100 yıl önce kuşkonmaz Aydın, İzmir ve Muğla civarında çok tüketilen bir sebzeydi.

Sebze şu anda Avrupa'nın yemek kültürünün vazgeçilmezi haline geldi.

Isparta'nın Bozanönü köyünde, bu yıl sonuna kadar kuşkonmaz üretiminin bin 200 dekara çıkması hedefiyle bir proje geliştirildi.

Proje sorumlusu Kemal Arman Batur, köyde hayata geçirilen "Kuşkonmaz Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında 15 gün içinde 400 dekar daha alana dikim yapacaklarını söyledi.

"Fidelerden 3 yıl içinde verim alınacak"

Batur, fideleri dikilen kuşkonmazdan 3 yıl içinde verim alabildiklerini vurgulayarak "Kuşkonmaz et yemeklerinin yanında aranan bir sebze olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

"Avrupa'da yılda 350 ton tütetiliyor"

Avrupa'da yılda 350 ton civarında kuşkonmaz tüketildiğine işaret eden Batur, şöyle konuştu:

"10 ay boyunca kuşkonmaz üretimi yapılabilir"

Amacımız yıl sonuna kadar köyde toplamda bin 200 dekarlık alanda üretim yapmak. Kuşkonmazın Türkiye'den ihraç edilmesi sağlayıp ülkemize döviz girdisi sağlamak istiyoruz. Ülkemizde 10 ay boyunca kuşkonmaz üretimi yapabiliyoruz.

"300 işçi çalışıyor"