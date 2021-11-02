Avustralya MB politika faizini sabit tuttu

Avustralya Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,1'de tuttu, piyasadaki faizleri düşük tutma taahhüdünden vazgeçti.

Avustralya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0,1'de sabit tuttu ancak devlet tahvili getirilerini düşük tutacağı ve 2024'e kadar faiz artırmayacağı taahhüdünden vazgeçtiğini açıkladı.

ALINAN KARAR, BEKLENTİLERİ AŞAN ENFLASYON VERİSİ İLE İLGİLİ

Merkez Bankası yaptığı açıklamada, devlet tahvili piyasasındaki getiri hedefinden vazgeçme kararını ekonomideki iyileşmeye ve beklentileri aşan üçüncü çeyrek enflasyon verisine dayandırdı.

"ARZ TALEP ENFLASYONU 2023 SONUNA KADAR YÜZDE 2,5'İ AŞMAYACAK"

Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe, "Kurul sabırlı olmak üzere hazırlığını yapmıştır. Ana tahminimiz arz talep enflasyonunun 2023 sonuna kadar yüzde 2,5'i aşmayacağı ve çalışan ücretlerinde artışın kademeli olacağı şeklindedir." dedi.