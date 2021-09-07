Avustralya Merkez Bankası tahvil alımlarını azaltacak

Politika faizini tarihi dip seviyede tutan Avustralya Merkez Bankası, tahvil alımlarını azaltmaya edeceği bilgisini paylaştı.

Avustralya Merkez Bankası (RBA), beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 0,1 ile tarihi dip seviyede tuttu ve tahvil alımlarını azaltmaya bu ay da devam edeceğini açıkladı.

2022 ŞUBAT'A KARAR TAHVİL ALIMI ORANI SABİT TUTULACAK

RBA, tahvil alımlarını haftada 4 milyar Avustralya dolarına (2 milyar 980 milyon dolar) indireceğini ve gelecek yıl şubat ortasına kadar bu oranda devam edeceğini açıkladı.

RBA, TAHVİL ALIMLARINI AZALTMAYA DEVAM EDECEK

Reuters anketine katılan 37 analistten biri hariç hepsi bu hafta faizlerin sabit tutulmasını beklerken, 10'u RBA'nın tahvil alımlarının azaltılmasını erteleyeceğini ve 15'i ise de tahvil alımlarını azaltmaya devam etmesini bekliyordu.