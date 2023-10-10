Avusturya, Türkiye'ye ihracatı artırmak istiyor Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Türkiye'nin Avusturya için çok önemli bir ortak olduğunu dile getiren Nehammer, dış ticaret hedeflerini paylaştı.

AA

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Ankara'da düzenlenen "Türkiye-Avusturya İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı" öncesindeki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte basın toplantısına katılarak iki ülkenin mevcut ticari ilişkilerini geliştirmek üzere konuştu.

Başbakan Nehammer, burada Avusturya ile Türkiye ilişkilerinin geçmişe dayandığını hatırlatarak, Türkiye'ye ziyaretinin kendisi için özel olduğunu ifade etti.

Nehammer, iki ülke arasındaki karşılıklı yoğun ilişkileri işaret ederek, şu ifadeyi kullandı:

Türkiye bizim için çok önemli bir ortak. Avusturya'nın (Türkiye'ye) ihracat seviyesini artırmak istiyoruz. Geçen sene bu oranı yüzde 20 artırdık ve bugün 4,6 milyar eurodan söz ediyoruz.

"Bizi Türkiye'ye bağlayan turizm"

Nehammer, Avusturya'nın makine, hizmet ve finans hizmetleriyle Türkiye pazarında olduğuna dikkati çekerek, "Bizi duygusal olarak Türkiye'ye bağlayan turizmdir." dedi.

Avusturya'nın yenilenebilir enerji, mikroçip ve ilaç sanayi alanlarında güçlü olduğunu belirten Kocher, ülkesinin Türkiye ile bu konularda beraber çalıştığını vurguladı.

"Zor zamanlar geçiyoruz"

Enflasyon ve enerji maliyetlerindeki artışın Avrupa'da da hissedildiğine vurgu yapan Nehammer, zor zamanlar geçirdiklerini kaydetti. Nehammer, Türkiye ile iktisadi ilişkileri güçlendirmeyi istediğini dile getirerek şöyle konuştu:

Sayın Bakan (Mehmet Fatih Kacır) burada olmanız Avusturyalı girişimciler için çok güzel bir sinyal. Umut ediyorum ki birçok projeyi birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye ve Avusturya arasında işbirliği beni memnun edecektir.

"Avusturya ile Türkiye arasındaki iş birliğini artıracak"

Bakan Kocher, toplantının Avusturya ile Türkiye arasındaki iş birliğini artıracağını işaret ederek, bunun iki ülke için de büyük bir şans olduğunu dile getirdi. Son yıllarda yaşanan jeopolitik gelişmelerin kendileri için zorluk teşkil ettiğini bildiren Kocher, şeklinde konuştu:

Aynı zamanda enerji fiyatları artıyor, tedarik zincirlerinde de sorun var. Tabii bütün bu şartlarda potansiyeli kullanmak şarttır.

"Avusturya, Türkiye'deki en büyük 10. yatırımcı"

Kocher, yaklaşık 1.500 Avusturya merkezli şirketin Türkiye'de faaliyet yürüttüğünün altını çizerek, "Avusturya, Türkiye'deki en büyük 10. yatırımcıdır. Türkiye'de gayet iyi bilinen, güzel temsil edilen bir ülkedir." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)