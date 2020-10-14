Ayakkabı sektörü Antalya'da fuar düzenleyecek

Türk ayakkabı sektörünün küresel pazarlara açılmasını amaçlayan Eksposhoes, 9'uncu fuarını 28-30 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını tamamladı.

Geçen yılı 1 milyar dolar ihracatla kapatan ayakkabı sektörü, Türkiye'nin toplam ihracatına katkı vermeye devam ediyor.

AYAKKABI İHRACATINI ARTIRMAK İÇİN

100 Türk ayakkabı üreticisi; Rusya, Balkanlar ve Avrupa olmak üzere dört kıtadan yaklaşık 1.000 yabancı profesyonel alıcı ile yeniden buluşacak. Türk üreticiler, hem mevcut hem de alternatif ihracat pazarlarındaki konumunu pekiştirmek için son kreasyonlarını, dünyanın önde gelen ayakkabı zincirlerinin temsilcilerine sergileyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen fuar düzenleyici firma Ekspohoes Üst Yöneticisi Erkan Demir, Türk ayakkabı sektörünün dünyadaki önemli oyunculardan biri olduğunu belirtti.

Hedeflerini, Türk ayakkabı sektörünü dünyaya daha iyi anlatmak, mevcut potansiyelini katma değeri yüksek ticari ilişkilerle yukarı çekmek ve sürdürülebilir ihracat için uygun bir platform yaratmak olarak belirlediklerini hatırlattı.