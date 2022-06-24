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    Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi sıfırlandı

    Temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ile yağların ithalatında düzenlemeye gidildi.
    • 24.06.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 17:02
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    Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi sıfırlandı

    Rusya-Ukrayna savaşının özellikle Ukrayna'nın tahıl üretimini durdurması ve ihracatını aksatması nedeniyle gıda ürünlerine duyulan ihtiyaç arttı.

    Gümrük vergisi oranı yıl sonuna kadar sıfırlandı

    Bu doğrultuda, yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağları ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranlarının, geçici olarak bu sene sonuna kadar sıfırlandığı açıklandı.

    Karar, Resmi Gazete'de

    Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi sıfırlandı #1


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