Ayçiçeği, nohut, pamuk ve kuru fasulye üretiminde verim artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, stratejik öneme sahip, fiyatı değişebilen 4 ürünü yakın takibe aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yakın takibe aldığı stratejik tarım ürünlerinden ayçiçeği, nohut, pamuk ve kuru fasulye hasatlarından çok olumlu geri dönüşler alınıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca stratejik ve fiyatı sık değişen tarım ürünlerinin takip edilmesi amacıyla oluşturulan "Ürün Masaları" hasat sürecinin sürdüğü ürünlerdeki gelişmeleri sahada takip ediyor.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE AYÇİCEĞİNİN FİYATI ARTTI

"Ürün Masaları" tarafından oluşturulan analizden yaptığı derlemeye göre, dünyada ayçiçeği talebi koronavirüs salgını nedeniyle artarken, ürün fiyatlarında hareketlenme yaşandı. Yurt içinde de hasadın başlamasıyla ürün fiyatında artış görüldü.

Ülke genelinde ayçiçeği hasadının sonuna gelinirken, bu ürünün gelişme döneminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Üründe beklentileri karşılayan verim alındığı gözlemlendi.

NOHUT STOKLARI İHTİYACIN ÜZERİNDE

Hasadın tamamlandığı nohutta da 2020 yılı rekoltesinin 630 bin ton olması bekleniyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 2020 yılı alım fiyatı ton başına 3 bin 350 lira olarak açıklanırken, piyasa fiyatlarının bu alım fiyatının bir miktar üzerinde gerçekleştiği saptandı.

Bakanlıkça alınan önlemler ve Türkiye'nin nohutta kendine yeten bir ülke olması nedeniyle salgın sürecinde artan talebe bağlı olarak uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat artışları yurt içinde görülmedi.

Türkiye nohut stokları da ülke ihtiyacını karşılayacak seviyenin üzerinde bulunuyor.

Yılın 7 aylık döneminde nohut ithalatı 13 bin ton, ihracatı ise 75.6 bin ton olarak gerçekleşti.

FASULYE FİYATI ARTAN ÜRÜNLERDEN

Dünya genelinde en fazla tüketilen baklagil olan kuru fasulye fiyatı koronavirüs kaynaklı talep artışına bağlı olarak yükselirken, 2020 yılı hasatlarının başlamasıyla uluslararası piyasalarda gerçekleşen düşüş devam etti.

Bakanlıkça salgın döneminde alınan tedbirler sayesinde piyasa ürün arzında sorun yaşanmazken, ekim alanlarında da artış görüldü.

Hasadı başlayan illerdeki verimler bölgesel koşullara göre farklılık göstermekle birlikte dekarda 150-450 kilogram civarında değişiyor. Hasat döneminin ekim ayının ilk yarısı tamamlanması beklenirken, üretimin 250 bin ton olması öngörülüyor.

PAMUKTA VERİM DAHA İYİ OLACAK

Pamukta da hasat dönemi başlarken, Türkiye'nin dünya pamuk üretiminde 7'nci sırada yer alacağı tahmin ediliyor.

Pamuk ekim alanlarında daralma görülüyor. Buna bağlı olarak pamuk üretimi geçen yıl 2.2 milyon ton olmuştu.

Ülke genelinde pamuk gelişiminde bir sorun görülmüyor. Verimin ise geçen sezona göre daha iyi olacağı tahmin ediliyor.