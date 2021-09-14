Ayçiçek avans fiyatları üreticiyi mutlu etti

Trakya Birlik yönetimince yağlık ayçiçeği avans fiyatlarını açıklandı. Manyaslı ayçiçek üreticileri, avans fiyatlarından memnun olduklarını aktardı.

Yağlık ayçiçeği avans fiyatları açıklandı.

Trakya Birlik yönetimince açıklanan avans fiyatlarına göre yüzde 40 ham yağ oranlı ayçiçeğinin ton fiyatı 5 bin 100 lira olurken, yüzde 44 ham yağ oranlı 5 bin 406 lira, yüzde 50 ham yağ oranlı ise 5 bin 865 lira olarak belirlendi.

"AVANS FİYATININ ÖNÜ AÇIK"

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, açıklanan fiyatlarla ilgili olarak, "Piyasa şartlarına göre ön alım fiyatları bilahare belirlenecek." bilgisini vererek, "Avans fiyatının önü açık. Piyasaya göre yükselme durumu var." şeklinde konuştu.

“FİYATLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 33 ORANINDA ARTTI”

Kalpakçı “Şu an için fiyatlar iyi geçen yıla göre yaklaşık yüzde 33 oranında arttı. Geçen yıl ton fiyatı 3 bin 850 liraydı. Bu şartlarda ayçiçeği yağı fiyatları 21-25 lira arasında olur kanaatindeyim, tüketicilerimizi de düşünmek zorundayız. Üreticilerimiz de tüketicilerimiz de mağduriyet yaşamasın.





FİYATLAR YERİNDE

Sadece yağ ile de kalmıyor, ayçiçeği küspesi fiyatı yükselecek, bu da yem fiyatlarına yansıyacaktır. Bu açıdan fiyatları yerinde buluyorum.” dedi