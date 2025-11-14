Ayder Yaylası'na teleferikle çıkılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rize’nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası’nda trafik yoğunluğunu azaltmak ve yayla giriş-çıkışında ring görevi görebilecek bir teleferik sistemi için planlama çalışmaları başlatıldı. Sistem, yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Huser Yaylası’na ulaşmak isteyen ziyaretçilere hizmet verecek.

TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Ayder’de otoparktan başlayacak ve yayla içinde transfer sağlayacak bir teleferik hattı planlandığını belirtti:

Oradan Huser’e, binlerce insanın gün batımını izlemeye çıktığı yerlerden birine ulaşımı kolaylaştıracağız. Böylece ulaşım rahatlayacak ve Huser, turizm destinasyonu olarak daha da öne çıkacak.

Teleferik hattının, hem ulaşımı kolaylaştıracağı hem de Huser Yaylası’nın turizm değerine katkı sağlayacağı ifade edildi.