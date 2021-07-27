Aydın incirinde hasat zamanı

Türkiye'nin dört bir yanından tarım alanında hasat haberleri geliyor. Bunlardan biri de ülkemizdeki incir üretiminin yüzde 70'ini karşılayan ve dünyaca ünlü Aydın inciri oldu.

Dünyanın en büyük incir üretim alanına sahip olan Aydın'da, üreticiler taze olarak tüketilen "sarı lop" türü inciri toplamaya başladı.

Aydın'da yaklaşık 400 bin dönüm alanda incir üretimi yapılarak, sezonda ortalama 200 bin ton ürün elde ediliyor. Çoğunluğu taze olarak tüketilen meyvenin 70 bin ton kadarı kurutuluyor.

ÇİFTÇİLER GÜN DOĞMADAN YOLA ÇIKIYOR

Yediveren incirden sonra olgunlaşan ve kentte daha çok yetiştirilen "sarı lop" incirde üreticiler hasat mesaisi yapıyor. Sarı lop türünde meyve veren incir ağaçlarının bulunduğu Kuyucak ilçesinde çiftçiler, gün doğmadan yola çıkıp güneşi incir ağaçlarının altında karşılıyor.

İŞÇİLERİN ÇOĞU KADIN

Taze olarak tüketilen ürünü toplayan tarım işçilerinin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Boyutlarına göre sınıflandırılan incirlerin önemli bir kısmı yurt dışına gönderiliyor.

"KURAKLIKTAN BİR MİKTAR DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Bu sene önceki senelerin ortalaması şeklinde bir verim bekliyoruz. Son dönemde artan kuraklık dolayısıyla bir miktar düşüş öngörüyoruz." dedi.

Kendirlioğlu, burada yetiştirilen incirin kalitesinin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını dile getirerek, "Ülkemizdeki incir üretiminin yüzde 70'ini karşılıyoruz. Yaklaşık 300 milyon dolar civarında katkısı var. Küçümsenecek bir rakam değil. Pandemi döneminde ciddi bir talep olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

"KİLOGRAMI 6-6,5 LİRADAN SATILIYOR"

Üreticilerden Şevki Candan, haziranın ilk haftasında başladıkları incir mesaisine temmuz sonuna doğru hasatla devam ettiklerini belirterek, "Dönümünde yaklaşık 1 ton alıyoruz. Yağmurların az olmasından dolayı kuraklıktan etkilendik. Bahçemizde rekolte olarak yüzde 20 düşüş bekliyoruz ama kalite geçen yılla aynı." ifadelerini kullandı.

"BU İNCİR EKMEK TEKNEMİZ"

Ferdi Aktaş da "Bizim ekmek teknemiz bu incir. Tüm geçimimizi buradan sağlıyoruz. Buradan topladığımız sarı lop incirler Türkiye'nin farklı illerine hatta farklı ülkelere gidiyor. Sarı lop çok önemli bir incir türü. Sanayi ürünleri de oluyor. Kilogramı 6-6,5 liradan satılıyor. Fiyatlar geçen yıla göre iyi." dedi.