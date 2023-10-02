Aydın'da depolara rekor pamuk girişi yaşanıyor Söke TARİŞ, bu yıl pamuk alım sezonu için 35 milyon kilogram hedefle yola çıktı. Alımın ilk günlerinde hedef doğrultusunda başvuru yaşandı.

İHA

Aydın'ın Söke Ovası’nda pamuk hasadı hız kazandı.

TARİŞ’in (Tariş İncir, Üzüm, Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri) Güllübahçe ve Sarıkemer tali alım depolarına da rekor pamuk girişi yaşanmaya başladı.

Bu yıl pamuk alım sezonu için 35 milyon kilogram hedefle yola çıkan Söke TARİŞ’in Güllübahçe ve Sarıkemer depolarına şimdiden rekor pamuk girişi oldu.

TARİŞ Söke, geçtiğimiz hafta içinde pamuk alım fiyatını açıkladı.

Pazar sabah saatlerinde TARİŞ’in her iki deposuna 2,5 milyon kilogram pamuk girişi yaşanırken, öğleden sonra saat 17.00 itibariyle gelen bilgi de bu rakamın 3 milyon kilograma ulaştığı öğrenildi.

"Pamuk hasadı önümüzdeki hafta daha da hızlanacak"

Tali alım depolarında üreticilerle bir araya gelen Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer; şöyle konuştu:

Üreticilerimizin ve TARİŞ’in menfaatlerini aynı dengede tutarak pamuk fiyatımızı açıklamıştık. Söke Ovası’nda hasat 10 gün önce başlarken, son birkaç günden bu yana hasat hız kazandı. Önümüzdeki hafta daha da hızlanmasını bekliyoruz. TARİŞ olarak 35 milyon kilogram hedefimiz var.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)