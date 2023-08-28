Aydın’ın milli meyvesi kuru incirden 11 ayda 241 milyon dolarlık kazanç Kuru yemiş ihracatındaki artışta büyük payı olan kuru incirdeki üretimde Aydın ili öne çıkıyor. Bu şehirden 121 noktaya kuru incir gönderiliyor.

İHA

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Aydın’ın kuru incirin ihracat rakamları ve ihracat yapılan ülke sayısı her geçen gün artıyor.

Geçtiğimiz 11 aylık dönem içerisinde, 121 ülkeye 241 milyon dolarlık kuru incir ihracatı yapıldığı açıklandı.

Türkiye, 7 Ekim 2022-19 Ağustos 2023 tarihine kadar geçen süreçte toplam 67 bin 713 ton kuru inciri 121 ülkeye ihraç ederek, ihracatını toplam 241 milyon dolara taşıdı.

Miktarda yüzde 6, değerde yüzde 2 artış yaşandı

Kuru incir ihracatı miktar bazında yüzde 6 artarken değer bazında yüzde 2 yükseliş gösterdi.

Toplam kuru meyve ihracatı

19 Ağustos 2023 tarihi itibariyle kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısının 2021-2022 sezonunda 1 milyar 42 milyon dolar olan ihracatı, 2022-2023 sezonunun aynı döneminde yüzde 5 artışla 1 milyar 103 milyon dolara yükseldiği belirtildi.

Sağlıklı gıda listesinde er fazla alım yapanlar: ABD, Fransa, Almanya

Dünya Sağlık Örgütü (DTÖ) tarafından sağlıklı gıda ürünleri listesinde yer verilen kuru inciri en fazla alan ülkeler arasında ABD, Fransa, Almanya ilk 3 sırada yer aldı.

"ABD yüzde 23 artışla 38 milyon dolarlık kuru incir talebiyle öne çıktı"

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, verileri paylaşarak şu bilgilendirmede bulundu:

ABD yüzde 23 artışla 38 milyon dolarlık kuru incir talebiyle öne çıkarken, Fransa’ya 28 milyon dolar, Almanya 27 milyon dolar kuru incir ihraç ettik. Kuru meyve sektöründeki başarının arkasında 35-40 yıldır devam eden sürdürülebilirlik eksenli çalışmalar yatıyor.

"Organikte dünyada lideriz"

Organikte de dünyada lideriz, organik gibi zor bir ürünü yapan ülkemiz pestisitte de önemli bir yol kat etti. Kuru incirin üretim kalitesi ve gıda güvenliğinin artırılması için uzun yıllardır çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Kuru incirde hedef 250 milyon doları Türkiye’ye kazandırmak.