Türkiye, kuru yemişte dünyada açık ara lider Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türkiye’nin kuru yemiş üretimi ve ihracatında dünyadaki konuma dair bilgi verdi.

AA

Türkiye'nin kuru yemiş ihracatı, ürün çeşidi ve uzak pazar stratejisi ile artmaya devam ediyor.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye'nin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlıklı gıda ürünleri listesinde yer verilen kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısıda dünyadaki konumun açık ara liderlik olduğunu açıkladı.

Türkiye, 2022-23 sezonunda kuru meyve ihracatında başarısını katladı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 19 Ağustos itibarıyla kuru yemiş ihracatının, bu sezon geçen sezona göre yüzde 5 artışla 1 milyar 103 milyon dolara yükseldiği aktarıldı.

En fazla ihracat ABD’ye yapıldı

Türkiye’nin 2022-23 sezonunda en çok kayısıyı Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiğine belirten Işık, yapılan çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:

ABD'ye kuru kayısı ihracatımız yüzde 26'lık artışla 72 milyon dolara yükseldi. Fransa yüzde 13 artışla 40 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatıyla ikinci sırada yer alırken, Almanya yüzde 14 artışla 33 milyon dolarlık Türk kayısısı talep etti.

Çekirdeksiz kuru üzümde Birleşik Krallık lider

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında Birleşik Krallık 104 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korurken, Almanya'ya 55 milyon dolarlık kuru üzüm ihraç edildi. Hollanda yüzde 25 artışla 50 milyon dolarlık kuru üzüm talebiyle üçüncü sırada yer buldu.

Kuru incirde ABD lider

ABD yüzde 23 artışla 38 milyon dolarlık kuru incir talebiyle öne çıkarken, Fransa'ya 28 milyon dolar, Almanya'ya 27 milyon dolarlık kuru incir ihraç ettik.

İhracat hedefi arttı

Mehmet Ali Işık, kuru meyve sektöründeki başarının arkasında 35-40 yıldır devam eden sürdürülebilirlik eksenli çalışmaların yattığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: