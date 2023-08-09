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Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden faydalanabilecek 2 milyon 200 bin kişiden bazılarının halen aylıklarının bağlanmadığı gerekçesiyle mağduriyetler oluştu, şikayetler yapıldı.



İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına katılan İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, aylığı hala bağlanmayan EYT'lilerin sorunlarını nasıl çözeceklerine değindi:

Büyükşehirlerde yaşayan ya da iş hacminin çok olduğu yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 30'unun aylıklarının bağlanmasında sıkıntı var. Bu sıkıntı işlemsel yoğunluktan kaynaklı. Kırsaldaki EYT'lilerin yüzde 95'inin aylıkları bağlandı.



Çalışan sayısı yoğun olunca merkez müdürlüklerindeki yoğunluk da fazla. Birden fazla sosyal güvenlik sistemine tabii vatandaşlarımızın işlemleri uzayabiliyor. En son sigortalılık durumu hangi ildeyse o il işlemi yürütüyor. Dolayısıyla İstanbul yoğun göç alan bir il olduğu için böyle handikaplar yaşamaktayız.



Siz bir ayda birden fazla şirket adına çalışmışsanız ve bu şirketler size çalıştığınız gün kadar sigortalılık sağlamışsa, bunlar hizmet çakışmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla burada eksik gün ortaya çıkar. Vatandaşların bu durumda ya bu konuyu bilen uzmanla konuşmalı ya da SGK'ya gidip aylık bağlanmamasının nedenini öğrenmeli.