Aylık fiyat gelişmeleri raporu yayınlandı

Tüketici fiyatları Haziran ayında yüzde 1,94 oranında arttı, yıllık enflasyon 0,94 puan artışla yüzde 17,53 oldu. TCMB gelişmeleri "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayınlayarak yorumladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyonu değerlendirdiği "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayınlandı.

Tüketici fiyatları haziran ayında yüzde 1,94 oranında arttı, yıllık enflasyon 0,94 puan artışla yüzde 17,53 oldu.

"YÜKSELİŞ GIDA VE TEMEL MAL GRUPLARINDAN KAYNAKLANDI"

Merkez Bankası yayınladığı raporda özetle “Enflasyondaki yükseliş gıda ve temel mal gruplarından kaynaklanırken, enerji ve hizmet gruplarında yıllık bazda gerileme kaydedilmiştir. Tüketici enflasyonundaki yükselişe en belirgin katkı gıda grubundan gelirken, fiyat artışları alt gruplar geneline yayılmış, kırmızı et ve et ürünlerindeki artış dikkat çekmiştir.

BAZI SEKTÖRLERDE YUKARI YÖNLÜ FİYAT HAREKETLERİ İZLENDİ

Mayıs ayındaki kapanma sonrasındaki kontrollü normalleşme süreci ile birlikte bu dönemde bazı sektörlerde yukarı yönlü fiyat hareketleri izlenmiştir. Buna ek olarak, döviz kuru gelişmelerinin yansımaları ve emtia fiyatlarındaki birikimli artışlara istinaden temel mal grubu yıllık enflasyonu yükselmiştir.

ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ EĞİLİMİ DEVAM ETTİ

Türk lirası cinsinden petrol fiyatlarındaki gelişmelere karşın eşel mobil sisteminin sınırlayıcı etkisi sürmüş, bu dönemde enerji fiyatları yıllık enflasyonu baz etkisiyle gerilemiştir. Hizmet yıllık enflasyonu kademeli normalleşme sürecinin başta lokanta ve oteller olmak üzere bazı alt kalemler üzerindeki yukarı yönlü etkisine rağmen bir miktar yavaşlamıştır. Üretici fiyatlarındaki artış eğilimi enerji ve ara malları fiyatları öncülüğünde devam etmiştir. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve eğilimleri yükseliş kaydetmiştir.” deniliyor.

TÜKETİCİ FİYATLARI DEĞERLENDİRMELERİ

Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 1,94 oranında yükselmiş ve yıllık enflasyon 0,94 puan artarak yüzde 17,53 olmuştur. Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 0,67 ve 0,48 puan artarak yüzde 18,16 ve yüzde 17,47 olarak gerçekleşmiştir. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre gıda ve temel mal gruplarının katkıları sırasıyla 0,61 ve 0,41 puan artmış, hizmet ve alkol-tütün-altın gruplarının katkıları sırasıyla 0,07 ve 0,01 puan azalmıştır.