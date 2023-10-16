Badem ve ceviz ithalatına ek mali yükümlülük getirildi Bazı ülkelerden gerçekleştirilen badem ve ceviz ithalatına ton başına 416-1.099 dolar arasında değişen tutarlarda ek mali yükümlülük tanımlandı.

AA

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Badem ve ceviz ithalatında ürün bazında Bosna Hersek ve Kosova kapsam dışında tutuldu.

Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Badem türleri ton başına 580 dolar ek mali yükümlülük

Buna göre kabuklu acı ve diğer badem türlerinin ithalatında Bosna-Hersek haricindeki bazı ülkelere ton başına 580 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak.

Kabuksuz cevizde ton başına 1.099 dolar ek yükümlülük

Ayrıca yine Bosna-Hersek hariç olmak üzere kabuksuz ceviz ithalatına da ton başına 1.099 dolar ek mali yükümlülük getirildi.

Kabuksuz ve diğer badem türlerinin ithalatında

Öte yandan kabuksuz ve diğer badem türlerinin ithalatında Bosna-Hersek ve Kosova hariç olmak kaydıyla ton başına 942 dolar, kabuklu ceviz ithalatında da ton başına 416 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılacak ithalatta

Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılacak ithalatta badem için yüzde 1, ceviz için yüzde 2 gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulanması da hükme bağlandı.

Ton başına ithalatta getirilecek ek yükümlülükler

Kabuklu acı ve diğer badem türleri 580 dolar.

Kabuksuz ceviz 1.099 dolar.

Kabuksuz ve diğer badem türlerinin 942 dolar.

Kabuklu ceviz 416 dolar.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden badem için yüzde 1, ceviz için yüzde 2 gümrük vergisi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)