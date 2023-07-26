BAE ile yapılan anlaşma ile Türkiye'de 100 bin kişiye istihdam sağlayacak BAE Ankara Büyükelçisi ez-Zahiri, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın Türkiye'de 100 bin kişilik istihdam sağlayacağını aktardı.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti öncesinde 3 Mart 2023'te "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" imzalanmıştı.

BAE Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Ankara ile Abu Dabi imzalanan "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması"nın Türkiye'de 100 bin, BAE'de 25 bin olmak üzere 125 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.

Büyükelçi Zahiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son BAE ziyareti ve Ankara ile Abu Dabi arasındaki ilişkilere dair BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinde değerlendirmede bulundu.

BAE ile yapılan yatırım anlaşmaları kapsamında Türkiye'deki çeşitli varlıkların satın alınacağına dair iddialara ilişkin de açıklama yapan ez-Zahiri, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 50. yıl dönümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son BAE ziyaretinin her anlamda başarılı olduğunu, farklı alanlarda 13 anlaşma imzalandığını belirten Zahiri, bu yıl BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 50. yıl dönümünü kutlandığını söyledi.

"İki ülke arasındaki ilişkiler çok güçlü"

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğunu vurgulayan Zahiri, Şeyh Zayid Vakfına ait çocuk esirgeme vakfının 40 yıldır İstanbul'da faaliyet gösterdiğini ve bunun da BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar güçlü, derin ve tarihi bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Savunma sanayinde iş birliği olanağı

Zahiri, iki ülkede de savunma sanayi araştırma merkezleri bulunduğunu ve gelecekte iki merkezin ortak işbirliği olanağı da sağlanabileceğini dile getirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 19 milyar dolar

Son görüşmede liderler arasında stratejik anlamda gelişmeler olacağının sinyallerini aldığına değinen Zahiri, 2020'de iki ülke arasındaki ticaret hacminin 9,8 milyar dolar olduğunu ve şu anda bunun 19 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

"BAE ve Türkiye'nin stratejik konumu bölgede çok önemli rol oynuyor"

Lider düzeyinde yapılan ziyaretlerin iki ülkedeki özel şirketlerin yolunu da açacak nitelik taşıdığını vurgulayan Zahiri, şöyle konuştu:

Birleşik Arap Emirlikleri'nin politikalarının en önemli unsurları karşılıklı diyalog ve iletişim halinde bulunmaktadır. Özellikle BAE ve Türkiye'nin stratejik konumu, coğrafi olarak bölgede çok önemli rol oynamaktadır. Ticaret ve yatırımların yolunu açmaktadır. Martta imzalanan ve eylülde yürürlüğe girecek 'Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması' da iki ülke arasında bunun en büyük delilidir.

"Son anlaşma özel şirketler arasındaki diyalogları kolaylaştırmayı sağladı"

Zahiri, bu son anlaşmanın özel şirketler arasındaki diyalogları kolaylaştırmayı sağladığını ve ayrıca gümrük tarifeleriyle ilgili bir kolaylık olanağı olacağını aktararak şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son ziyaretinde imzalanan anlaşmaların ana hedefi, yatırımların iki ülke arasında 50,7 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşması.

"Anlaşma toplamda 125 bin kişiye istihdam sağlayacak"

Zahiri, 1 Eylül'de yürürlüğe girmesi beklenen Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın iki ülke arasındaki ticarete yapacağı katkıya işaret ederek, şu ifadelerini kullandı:

İnşallah, bu anlaşma, Türkiye'de 100 bin, BAE'de 25 bin olmak üzere toplamda 125 bin kişiye istihdam sağlayacaktır.

"BAE Başkanı Muhammed bin Zayid, Erdoğan’ın sunduğu hediyeyle çok mutlu oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarette BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a Togg hediye ettiğini anımsatan Zahiri, şöyle konuştu:

BAE Başkanı Muhammed bin Zayid, Erdoğan’ın sunduğu hediyeyle çok mutlu oldu, kendisi arabayı kullandı. Türk teknolojisini de çok beğendi.

"Büyükelçilik olarak Togg'a geçmeyi planlıyoruz"

Zahiri, kendisinin de açılmadan önce Togg fabrikasını ziyaret ettiğini ve aracı denediğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

Elçilik olarak yeşil elçiliğe dönmek için bir çabada bulunmaktayız. Togg da bizim seçeneklerimizin arasında. İnşallah yakın zamanda BAE Elçiliği olarak Togg'a geçmeyi planlıyoruz.

Büyükelçi, BAE'ye varlıkların satıldığı iddiasını reddetti

BAE ile yapılan yatırım anlaşmaları kapsamında Türkiye'deki çeşitli varlıkların satın alınacağına dair iddialara ilişkin Zahiri, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin çıkarlarını çok iyi bildiğini vurguladı.

"Depremde Türkiye'nin yanında durduk"

Ülkesinin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yaptığı insani yardımlara değinen Zahiri, BAE'nin bu üzücü olayda Türkiye'nin yanında durduğunu ifade etti.

2022'de 140 binden fazla BAE'li turist Türkiye'yi ziyaret etti

Zahiri, ikili ilişkiler ve ticaretin yanı sıra BAE ile Türkiye arasındaki turizm alanındaki gelişmelere değinerek geçen yıl ülkesinden 140 binden fazla turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktardı.