BAE, Mısır'ın buğday ithalatına 500 milyon dolar fon sağladı Dünyada gıdaya erişim sağlama sorunu yaşayan ülkelere destekler yapılmaya devam ediliyor. Bunlardan birisi de Mısır'ın, gıda güvenliği konusunda alınan önlemler kapsamında BAE ile anlaşması oldu.

AA

Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Mısır'ın buğday ithalatına Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından 5 yıl boyunca 500 milyon dolar fon sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Mısır'ın, gıda güvenliği konusunda alınan önlemler kapsamında BAE ile anlaştığı duyuruldu.

Anlaşmanın, Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanı Ranya Meşat, Maliye Bakanı Muhammed Muid ve Tedarik Genel Kurumu Başkan Yardımcısı Ahmed Yusuf Mansur ve Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Fonu Müdürü Mansur Bin Zeyd Al Nahyan tarafından imzalandığı aktarıldı.

5 yıl boyunca her yıl 100 milyon dolar fon sağlanacak

Anlaşmayla, Mısır'ın buğday ithalatına BAE'nin 5 yıl boyunca her yıl 100 milyon dolar olmak üzere toplamda 500 milyon dolar fon sağlayacağı açıklandı.

Mısır'ın kalkınma hedefi, uluslararası iş birliklerini artırdı

Maliye Bakanı Muid, ülkesinin "kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla iş birliğini artırdığını" ifade etti.

"İki kardeş ülkenin ticaret hacmini artırma kararlılığı"

Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Fonu Müdürü Al Nahyan'ın konu ile ilgili değerlendirmesi şöyle: