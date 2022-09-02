BAE Türkiye ile serbest ticaret anlaşması tamamlanıyor

BAE Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını önümüzdeki haftalarda tamamlamayı hedeflediğini açıkladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'da yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabından aktardı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) birçok ülke ile CEPA olarak bilinen serbest ticaret anlaşmaları imzalamak için girişimler yürütürken bu sene şimdiye kadar Hindistan, İsrail ve Endonezya ile anlaşmaya varıldı.

BAE Ticaret Bakanı Thani Al Zeyoudi, bölgenin en önemli ekonomilerinden biriyle daha derin ticaret ve yatırım ilişkileri kurmayı amaçladıklarını belirterek Türkiye'yi işaret etti.

BAE, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının tamamlanacağını bildirdi

Thani Al Zeyoudi, ülkesinin Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını önümüzdeki haftalarda tamamlamayı hedeflediğini söyledi.

Derin ticaret ve yatırım ilişkileri kurulacak

Reuters'in haberine göre, Al Zeyoudi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "#UAETurkiyeCEPA'yı önümüzdeki hafta tamamlamayı hedefliyoruz ve bölgenin en önemli ekonomilerinden biriyle daha derin ticaret ve yatırım ilişkileri kurmayı amaçlıyoruz." dedi.

Görüşmeler devam ediyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye-BAE #CEPA anlaşmasının mevcut durumunu ve anlaşmanın tamamlanması için gerekli adımları görüştük." dedi.