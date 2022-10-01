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    Bafra Ovası’nda çeltik hasadı verimli başladı

    Samsun'un bereketli topraklarının bulunduğu Bafra Ovası'nda şimdi çeltik hasat zamanı. Bu yıl üreticiler verimden daha memnun.
    • 01.10.2022 - 09:39
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    Bafra Ovası’nda çeltik hasadı verimli başladı

    Türkiye’nin en önemli ovalarından biri olan Samsun’un Bafra Ovası’nda 128 bin dekar alanda ekimi yapılan çeltikte hasat başladı. Ovada biçerdöver ile hasada başlayan üreticilerin yüksek randımandan memnun.

    Hasat sonunda 90 bin ton ürün beklentisi var

    Bafra Ovası'ndan 2 bin 200 üretici tarafından ekimi yapılan alandan yaklaşık 90 bin ton ürün bekleniyor.

    "Fiyatlardan ve verimden memnunuz"

    Fener Mahallesi’ndeki çeltik üreticisi Serkan Kurnaz, “Bu sene geçtiğimiz senelere göre verim çok güzel. Güzel bir hasat geçiriyoruz. Fiyatlardan ve verimden memnunuz. Verim düşük olsaydı bizi biraz zorlardı.

    Bafra

    Herkes bilinçli bir şekilde ilacını attığı için verimlerimiz iyi

    Verimlerimiz yüksek olduğu için bu sene memnunuz. Şu anda 60 randıman Efe çeltiği 13 buçuk lira civarında seyrediyor. 68 randıman gelen arkadaşlarımız da var. Onlar daha yüksek. 15-16 lirayı buluyor. Fener Mahallesi’nde bu sene rekor randıman var. Herkes bilinçli bir şekilde ilacını attığı için verimlerimiz iyi. Verim yüz güldürücü. İnşallah fiyatlarımız da yüksek seyreder." dedi.

    Bafra

    "Şu an için her şey güzel seyrediyor"

    İHA'nın haberine göre, baba mesleği biçerdöverciliği yapan üniversite öğrencisi Emir Yaman ise, “2022 sezonuna başladık. Güzel bir hasat diliyorum. Babam 1981 yılından beri bu işi yapıyor. Ben de yanında çocukluktan beri yetiştim, ona yardım ediyorum. Hem okul hem köy işleri devam ediyor. Bir şekilde bu işin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Şu anda pirincin randımanı olsun, fiyat olsun yüz güldürüyor. Şu an için her şey güzel seyrediyor." diye konuştu.

    Bafra


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