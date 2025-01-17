Bağkur borcu olanlar ve GSS borçluları yıl sonuna kadar sağlıktan yararlanacak

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SGK prim borçlularının sağlıktan yararlanma hakkı 31 Aralık 2024'ten 31 Aralık 2025 tarihine uzatıldı.

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar verildi.

Yayınlanan Cumhurbaşkanı kararının içeriğine göre, Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan süre uzatıldı.

"PRİM BORCU OLAN BAĞKURLULAR YIL SONUNA KADAR SAĞLIKTAN YARARLANABİLİR"

Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, bu konuda Ensonhaber'e bilgi vererek şöyle konuştu:

Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanların da sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan süre uzatma düzenlemesi bu sene de yapıldı. Böylece 1 Ocak 2025 itibariyle prim borcu olanlar, 31 Aralık 2025 tarihine kadar sağlık hizmetlerinde kamu desteğinden yine yararlanabilecekler.

"GSS BORÇLULARI SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLECEK"