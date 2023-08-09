Bahçelerde bekçiler koruyor! Gaziantep’te 'yeşil altın' Antep fıstığı tezgaha inmeye başladı Gaziantep'te Antep fıstığı, değeri açısından "yeşil altın" olarak anılıyor. Bu yıl dolu yağışının verimi etkilediği söyleyen üretici, fıstığın kilosunun 250-280 liradan başladığını aktarıyor. Ürün, bu kadar değerli olunca da korumak için bahçelerde gündeliği 1.000 liraya bekçi çalıştırılıyor.

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AA

Gaziantep’te "yeşil altın" olarak bilinen Antep fıstığı, tezgahlardaki yerini aldı.

Gastronomi kenti Gaziantep’in gururu olan Antep fıstığı tezgahlarda görülmeye başladı.

Geçen sene 130 lira civarında seyreden yaş fıstığın kilosunun bu sene 250 ila 280 arasında satışa sunulduğunu kaydediliyor.

Güneydoğu genelinde geniş üretimi olan fıstığın maddi değeri açısından hırsızlardan korumak için bekçi sistemi getirilmeye başlandı.

Jandarma'nın da konu üzerinde duyarlı olduğunu belirten üreticiler, yaş fıstığı hırsızlardan korumak için çalışan bekçilere günde 1.000 lira veriyor ama yine de elaman bulma sıkıntısı yaşanıyor.

"Ürün kışın yoğun dolu yedi"

Antep fıstığında dolu nedeniyle rekoltenin düştüğünü belirten fıstık satıcısı Mıraz Şahin, genellikle Gaziantep’in Barak, Nizip, Oğuzeli ilçelerinde yetiştiği gibi Şanlıurfa Ceylanpınar’a kadar üretimin devam ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

Bu sene rekoltemiz düştü. Beklediğimiz kadar verim alamadık. Normalde bu sene fıstığın çok verdiği seneydi ama istediğimiz mahsulleri alamadık çünkü kışın yoğun bir dolu yediği için tam beklediğimiz gibi olmadı.

"Kaliteli fıstıkta ağzı açık ‘v’ şeklinde olur"

Şahin, yaş fıstığın fiyatları iriliğine, etliliğine, ağzı açıklığına ve çatlaklığına göre ayrı fiyatlarla satıldığını belirterek piyasası hakkında şu değerlendirmede bulundu:

O da aynı kavrulmuş olanlar gibi farklıdır. Yaş fıstığı da işten anlayan kişiler dışarıdan baktığı zaman anlayabilir. Hangisi elek altı, jumbo veya karma olduğunu olduğunu anlayabilirler. Vatandaşlar yaş fıstığın kalitelisini ise fıstığın ağzının açıklığına bakacak. Fıstığa baktığı zaman fıstığın içini görmesi lazım. Fıstığın içini gördüğü zaman o fıstık yoğunluğu nedeniyle dalında çatlamıştır. Sebebi ise içinin iri ve etli oluşundan dolayıdır. Kaliteli fıstıkta ağzı açık ‘v’ şeklinde olur. Kalitesi düşük fıstık ise küçük, ağzı kapalı ve bir çizgi gibi çatlak olur. Bunu böyle ayırt edebilirler.

“Antep fıstığının taze olanının tadı bambaşka”

Antep fıstığının yerinde gelip alınması ve tüketilmesini tavsiye eden Ayhan Alpaslan ise, ürünün taze olmasının çok daha büyük tat verdiğini şu sözlerle anlattı:

Antep fıstığını sevdiğimiz için alıyoruz. Antepfıstığının taze olanının tadı bambaşka oluyor. Bir de dalından koparıp yediğin zaman daha güzel olur. Benim tavsiyem, Gaziantep’e gelip böyle Antep fıstığının tanıtıldığı ve satıldığı yerlerden almaları daha güzel olur. Örnek olarak Ankara’dan veya İstanbul’dan alsak bu tadı vermez. En güzel yeri Gaziantep, buradan alacaksın, burada da yiyeceksin.

“Antep fıstığı 1.000 lira da olsa alırız”

Antep fıstığına olan düşkünlüğünü anlatan Alparslan, “Gaziantepli olduğumuzdan dolayı ve fıstığa olan düşkünlüğümüzden dolayı 1.000 lira da olsa alırız. Tadı bambaşkadır.” diye konuştu.

Arazi sahipleri hırsızlığa karşı tedbir aldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığının hasadı öncesi arazi sahipleri, hırsızlık olaylarına karşı tedbir aldı. Motosikletle ya da yaya olarak devriye atan bekçiler, günlük 1.000 lira yevmiye karşılığında fıstık bahçelerinde hırsızlara karşı nöbet tutuyor.

Bölgede 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığı için hasat dönemi öncesi tedbirler artırıldı.

Değerinden dolayı hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemi alan arazi sahipleri, bekçi tutup, nöbet sistemi başlattı.

3 aylık sürede 7 gün 24 saat nöbet tutuluyor

Bekçiler, fıstığın olgunlaşmasından hasat dönemine kadar geçen 3 aylık sürede 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tutuyor. Jandarmanın bilgisi dahilinde motosikletle ya da yaya olarak devriye atan bekçiler, bahçeye yaklaşanlara ruhsatlı av tüfeği ile "uyarı" ateşinde bulunuyor, yakalanan hırsızlar ise güvenlik güçlerine teslim ediliyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Deniz, geçmişte fıstık bekçiliği diye bir mesleğin olmadığını söyledi.

Bekçiler fıstığı günlük 1.000 lira karşılığında koruyor

Fıstığın değeri ile artan hırsızlık olaylarına karşı böyle bir yöntem geliştirildiğini anlatan Deniz, günlük 1.000 lira karşılığında arazilerde bekçilerin görev yaptığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Bekçi bulmakta zorlanıyoruz"

Arazilerdeki bekçilerimiz gün boyu nöbet tutuyor. Fıstık bahçelerinde bekçilerimiz yaya veya motosikletleri ile sürekli dolaşarak, hırsızlık olaylarının olmasını engelliyor. Bekçilere günlük 1.000 lira yevmiye veriyor ve tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Buna rağmen bekçi bulmakta zorlanıyoruz.

"Fıstığın yoğun olduğu bölgelerde jandarmalar teyakkuz halinde"

Jandarma ekiplerinin de bu konuda hassas davrandığını belirten Deniz, "Fıstığın yoğun olduğu bölgelerde jandarmalar, hırsızlık olaylarına karşı 24 saat teyakkuz halinde oldu. Jandarmanın duyarlılığı sayesinde önemli bir hırsızlık olayı yaşanmadı." diye konuştu.