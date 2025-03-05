Bahis şirketine 13 milyon lira ceza

AA

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, bir kuruma Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığı hatırlatıldı.

Çevrim içi spor içeriği alanında faaliyet gösteren şirketin, mobil uygulamaları ve internet sitelerindeki reklam alanlarının kullanımı konusunda reklam ofisleriyle imzaladığı reklam satış ve pazarlama sözleşmelerinin yanı sıra çevrim içi görüntülü reklamcılık ve yönlendirme hizmetleri pazarında ayrımcılık yaparak hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle de Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığı hatırlatıldı.

"REKLAM OFİSLERİNE MÜŞTERİ SINIRLAMASI GETİRİLDİ"

Şirketin reklam ve hizmet satışı sözleşmesi kapsamında alıcıları olan reklam ofislerine müşteri sınırlaması getirerek Kanun'u ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda şirkete 7 milyon 422 bin 998 lira idari para cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, şirketin çevrim içi görüntülü reklamcılık ve yönlendirme hizmetleri pazarında çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere ayrımcılık yaparak hakim durumunu kötüye kullandığı belirtilerek, bu kapsamda da 5 milyon 567 bin 248 lira idari para cezası verildiği ifade edildi.

13 MİLYON LİRALIK İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Açıklamada, böylece şirkete iki ayrı ihlalden yaklaşık 13 milyon liralık idari para cezası kesildiği bildirildi.

GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Açıklamada, söz konusu pazarın yapısı dikkate alınarak, şirkete Rekabet Kurulunca getirilen yükümlülükler için ise şu ifadeler kullanıldı: