Bakan Albayrak: Bu süreçten güçlenerek çıkacağız

Bakan Albayrak, pandemi sürecinden kazanımların korunarak ve güçlenerek çıkılacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasında bulundu.

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