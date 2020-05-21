Bakan Albayrak, salgının ekonomiye etkisini yorumladı

Normalleşme dönemine vurgu yapan Bakan Albayrak, ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi şekilde değerlendireceklerini dile getirdi.

Çin'den yayılan koronavirüs, üretim ve tüketim alışkanlıklarını değiştirdi.

İnsanların evlerine kapanması nedeniyle üretim büyük ölçüde durdu.

Dünya ekonomisini büyük ölçüde etkileyen salgına karşı Türkiye birçok önlem aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın döneminin fırsata çevirebileceklerini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını sonrası döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SALGININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ..."

Bakan Albayak, "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi.

"YENİ BAŞARI HİKAYESİ..."

Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz"