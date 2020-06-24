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Bakan Albayrak: TL’ye güvenen herkes kazanacak

Bakan Albayrak: TL’ye güvenen herkes kazanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak.” dedi.