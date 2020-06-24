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    Bakan Albayrak: TL’ye güvenen herkes kazanacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak.” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 12:07
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    Bakan Albayrak: TL’ye güvenen herkes kazanacak #1

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak.” dedi.

    Bakan Albayrak: TL’ye güvenen herkes kazanacak #2

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