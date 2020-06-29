Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisine güven artıyor

Ekonomik güven endeksi verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks bu ay mayıs ayına göre yüzde 19,1 artarak 73,5’e ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı sevindirdi.

'TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNE GÜVEN ARTTI'

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kısa bir ekonomi değerlendirmesi yapan Bakan Albayrak, Türkiye’nin ekonomisine güvenin arttığını dile getirdi.

“2020’Yİ BU PERFORMANSLA SÜRDÜRECEĞİZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Nisan'da 51,3 olan ekonomi güven endeksi mayısta 61,7'ye, haziranda ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah.” dedi.