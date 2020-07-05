Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya paylaşımında üretim vurgusu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayiciye ve çiftçiye destek mesajı verdi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye için üreten herkesin daima yanında olduklarını bildirdi.

Paylaşımında "Çiftçimiz Milli Değerimiz" etiketini kullanan Albayrak, şu ifadelere yer verdi:

ALBAYRAK'TAN ÜRETİM MESAJI

"Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız."

Bakan Albayrak: Üreten herkesin daima yanındayız VİDEO



