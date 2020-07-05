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    Bakan Albayrak: Üreten herkesin daima yanındayız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya paylaşımında üretim vurgusu yaptı.
    • DHA
    • 05.07.2020 - 12:34
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    Bakan Albayrak: Üreten herkesin daima yanındayız #1

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayiciye ve çiftçiye destek mesajı verdi.

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye için üreten herkesin daima yanında olduklarını bildirdi.

    Paylaşımında "Çiftçimiz Milli Değerimiz" etiketini kullanan Albayrak, şu ifadelere yer verdi:

    ALBAYRAK'TAN ÜRETİM MESAJI

    "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız."

    Bakan Albayrak: Üreten herkesin daima yanındayız VİDEO


    Bakan Albayrak: Üreten herkesin daima yanındayız #2

    Bakan Albayrak: Üreten herkesin daima yanındayız #3

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