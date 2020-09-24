Bakan Bekir Pakdemirli: 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve hayvancılık alanında 16 farklı alt sektörde ve 42 ilde yeni destekler sağlayarak üreticiye katkı sunmaya hazırlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 8'inci Başvuru Çağrısı 4'üncü grup kapsamında destek almaya hak kazanan 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

YATIRIMCILARIN HAYALLERİ GERÇEKLEŞECEK

Bakan Pakdemirli, IPARD programını uygulayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK), 16 farklı alt sektörde 42 ilde yapılacak yatırımlara hibe desteği sağlayarak yatırımcıların hayallerini gerçekleştirmeye devam ettiğini bildirdi.

“90 MİLYON LİRA TUTARINDA YATIRIMIN HAYATA GEÇİRİLECEK”

Pakdemirli, "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması sektörü çerçevesinde, et ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, meyve-sebze soğuk hava depoları, işleme ve paketleme tesisleri ile su ürünleri işleme ve pazarlama yatırımlarına destek veriyoruz. AB standartlarında üretim ve işleme tesislerinin kurulmasına ve modernizasyonuna yüzde 40 ila yüzde 50 arasında hibe desteği sağlıyoruz. Bu hibe sayesinde 90 milyon lira tutarında yatırımın hayata geçirilmesini hedefliyoruz." dedi.

PROJELERİN ARASINDA SÜT İŞLEME TESİSİ, ET İŞLEME VE KESİMHANE İLE SOĞUK HAVA DEPOSU VAR

Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbirinde açıklanan projelerin, 10'u süt işleme tesisi ve süt toplama merkezi, 6’sı kırmızı et işleme ve kesimhane, 1’i kanatlı eti işleme ve kesimhane, 3’ü su ürünleri işleme yatırımı, 14’ü ise meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu yatırımlarını kapsıyor.