Vedat Bilgin'den EYT ve sözleşmeliye kadro açıklaması

Vedat Bilgin, EYT, kamudaki sözleşmeli personele kadro hakkı başta olmak üzere geçici işçiler ve taşeron işçilerle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve kamuda istihdam edilen sözleşmeli personele kadro düzenlemesi başta olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tarihler verildi

Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre, sözleşmeli personelle ilgili çalışma ekimde, EYT ise aralıkta gündeme gelecek.

"Sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz"

Bakan Bilgin, açıklamasında şunları kaydetti;

"Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz."

"EYT'de tek formül üzerinde duruyoruz"



Bir iki konu daha var EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık.

EYT aralıkta gündemde

EYT aralık ayı gibi gündeme gelir.



"Sözleşmeli personellerle ilgili sonucu önümüzdeki günlerde paylaşacağız"

Sözleşmeli personel ve geçiçi işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız.

"Önceliğimiz taşeron işçiler"

Sonra maden işçileri ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçiler var, o tarihte 90 bin civarında taşeron işçi vardı, önceliğimiz onlar. Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız."