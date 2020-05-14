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    Bakan Çavuşoğlu: 80 ülkeye yardımda bulunduk

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu zorlu dönemde sergilenen fedakarlık ve dayanışmanın, güçlü ve güvenilir Türkiye algısını güçlendirdiğini belirtti.
    • İHA
    • 14.05.2020 - 17:54
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    Bakan Çavuşoğlu: 80 ülkeye yardımda bulunduk

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) video konferans ile düzenlediği DEİK Talks programı kapsamında açıklamalarda bulundu.

    Bakan Çavuşoğlu, salgın döneminde 133 ülkenin, Türkiye’den tıbbi malzeme talebinde bulunduğunu belirterek, 80 ülkeye yardımda bulunulduğunu söyledi.

    "BU RAKAM ÜLKEMİZE OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİ"

    Çavuşoğlu, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Salgın döneminde ülkemizden 133 ülke tıbbi malzeme talebinde bulundu. Bugün BM’de 193 ülke var. Dünyadaki ülkelerin 3’te ikisinden fazlası  Türkiye’den tıbbi malzeme talebinde bulundu. Bu rakam, ülkemize olan güvenin göstergesidir. Bunlardan 80’ine yardımcı olduk.

    Bu zor dönemde sergilediğimiz fedakarlık ve dayanışma güçlü ve güvenilir Türkiye algısını güçlendirdi. Ülkemiz aleyhine ön yargılar vardı, ancak ilk defa pozitif bir atmosfer oluşturuldu. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza olumsuz algının azaldığını görüyoruz.”

    Bakan Çavuşoğlu: 80 ülkeye yardımda bulunduk

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