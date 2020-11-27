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    Bakan Lütfi Elvan: 'İş dünyasının görüşlerini alacağımız toplantılara başladık'

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimi ile bir araya geldi.
    • AA
    • 27.11.2020 - 12:57
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 13:06
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    Bakan Lütfi Elvan: 'İş dünyasının görüşlerini alacağımız toplantılara başladık'

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, toplantının sonunda bir değerlendirme yaparak "İş dünyasının görüşlerini alacağımız toplantılara başladık. İlk görüşmemizi TÜSİAD heyetiyle gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu." açıklamasında bulundu.

    Bakan Lütfi Elvan: İş dünyasının görüşlerini alacağımız toplantılara başladık #1

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