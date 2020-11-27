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Bakan Lütfi Elvan: 'İş dünyasının görüşlerini alacağımız toplantılara başladık'

Bakan Lütfi Elvan: 'İş dünyasının görüşlerini alacağımız toplantılara başladık'

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimi ile bir araya geldi.