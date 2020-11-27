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- Bakan Lütfi Elvan: 'İş dünyasının görüşlerini alacağımız toplantılara başladık'
Bakan Lütfi Elvan: 'İş dünyasının görüşlerini alacağımız toplantılara başladık'
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimi ile bir araya geldi.
- AA
- 27.11.2020 - 12:57
- Güncelleme : 27.11.2020 - 13:06
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, toplantının sonunda bir değerlendirme yaparak "İş dünyasının görüşlerini alacağımız toplantılara başladık. İlk görüşmemizi TÜSİAD heyetiyle gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu." açıklamasında bulundu.
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