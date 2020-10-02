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    Bakan Fatih Dönmez: Akdeniz'deki politikamız daha da güç kazandı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akdeniz'deki politikamızın daha da güç kazandığı mesajını verdi.
    • AA
    • 02.10.2020 - 10:03
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    Bakan Fatih Dönmez: Akdeniz'deki politikamız daha da güç kazandı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ve Libya hükümeti arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasının Birleşmiş Milletler tarafından tescil edilmesiyle, Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü politikanın daha da güçlendiğini bildirdi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meşru Libya hükümetiyle imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi. Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz." değerlendirmesinde bulundu.

    Bakan Fatih Dönmez: Akdeniz deki politikamız daha da güç kazandı #1

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