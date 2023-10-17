Mehmet Fatih Kacır: Model fabrika sayısı 14'e çıkartılacak Bakan Kacır, “Asya Verimlilik Teşkilatı 64. Verimlilik Merkezleri Başkanları Çalıştayı”nda konuşarak iş birliklerinin önemine değindi.

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AA

Asya Verimlilik Teşkilatı 64. Verimlilik Merkezleri Başkanları Çalıştayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımı ile gerçekleşti.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, verimlilik konularını ele almak için bir araya geldiklerini belirterek, küresel sorunların çözümü için her alanda uluslararası iş birlikleri geliştirildiği belirtti.

Çalıştayın sonunda iki yıllık iş planının oluşturulacağını belirten Bakan Kacır, verimlilik çalışmalarına aktarılan destekleri aktardı.

"8 farkı şehirde kurulan model fabrika sayısı 14'e çıkartılacak"

Kacır, küresel sorunları ve iklim değişikliği sorunlarını aktararak, bu sorunların kararlı adımlarla çözülebileceğinin altını çizerek şöyle konuştu:

Her alanda iş birlikleri geliştiriyoruz. Dijital ve verimlilikte önemli adımlar atıyoruz. Model fabrikaları hayata geçiriyoruz. Uyguladığımız fabrikalarda önemli verim artışlarına şahit olduk. Elde edilen veriler bizi umutlandırıyor. 8 farkı şehirde kurduğumuz model fabrika sayımızı 14'e çıkartmayı arzuluyoruz. TÜBİTAK eliyle destekliyoruz. 5,3 milyarlık destek sağladık. Başarılı olan firmalarımızı ödüllendiriyoruz. Teknoparklarda firmalarımızı destekliyoruz. KOBİ'lerimizin yanında yer alıyoruz. 2 milyar liradan fazla destek sağladık. 450 milyon dolarlık bir proje desteği sağlayacağız. Araştırma Enstitüsü kurduk. Ar-Ge çalışmaları yürüteceğiz. Yeşil projelere 5 milyar 800 milyon liralık destek sağladık. Ayrıca OSB'lere 300 milyon dolarlık destek Dünya Bankası katılımıyla sağlanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)