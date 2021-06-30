Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün açıklanan dış ticaret rakamlarını değerlendirerek, verileri haziran ayı için rekor bir ihracatın öncü bilgileri olarak gördüklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara Sanayi Odası (ASO) haziran ayı meclis toplantısına katıldı.

Bakan Muş burada yaptığı konuşmasında, "Salgın dönemi, devlet ve özel sektörün ahenk içerisinde çalışmasının önemini bir kez daha göstermiştir. Salgının en yoğun yaşandığı 2020 yılında özel sektörümüzün gayreti ve devletimizin verdiği destekler sayesinde yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla Çin'in ardından G-20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk. Sanayi sektörünün koronavirüs salgını sürecinde ülkenin büyümesini sırtladığını görmekteyiz. 2021 yılı ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 7 oranında büyürken imalat sanayiinin yüzde 12,2 büyüyerek büyümeye en çok katkı sağlayan sektör olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.

"CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK DIŞ TİCARET RAKAMLARI EKONOMİK BÜYÜMENİN LOTOMOTİFİ OLACAK"

Önümüzdeki cuma günü açıklayacağımız dış ticaret rakamları ihracatımızın ekonomik büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini gösterecektir. Haziran ayında rekor bir oran, rekor bir rakam beklediğimizi buradan ifade etmek isterim." açıklamasında bulundu.

Mehmet Muş: Haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor bir ihracat rakamı bekliyoruz VİDEO

“2021 YILI SONU İTİBARIYLA İHRACATIMIZI, 200 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARTACAĞIZ”

Bakan Muş, ASO’daki konuşmasında Türkiye'nin ihracat hedefini "İnanıyorum ki 2021 yılı sonu itibariyle ihracatımızı, orta vadeli programın 2022 yılı hedefi olan 198 milyar doları da aşarak 200 milyar doların üzerine çıkartmış olacağız.” diyerek ortaya koydu.

"TÜRKİYE KORONAVİRÜS SONRASI YENİDEN ŞEKİLLENECEK KÜRESEL SİSTEMDE HAK ETTİĞİ YERİ ALACAK"

Bakan Muş, Ankara'daki toplantıda koronavirüs salgını sonrasında Türkiye'nin hedeflediği dünyada konumu da şu sözlerle aktardı:

"Salgın sonrasında dünyamızın ekonomik sosyal ve siyasi bakımdan büyük değişimlere sahne olacağını şimdiden görebiliyoruz. Bu koşullar altında coğrafi konumu, güçlü alt yapısı, şoklara ve krizlere karşı kazandığı dirençle Türkiye'nin koronavirüs sonrası yeniden şekillenecek küresel sistemde hak ettiği yeri muhakkak alacağına inanıyorum.

"AMACIMIZ TÜRKİYE'NİN BÜYÜYEN E-TİCARET VE E-İHRACAT PAZARINDAN DAHA FAZLA PAY ALMASINI SAĞLAMAKTIR"

Amacımız hem tüketicilerimizin hem de işletmelerimizin elektronik ticaret içinde güvenli ve etkin biçimde var olmalarını sağlayacak koşulları tesis ederek Türkiye'nin elektronik ihracatçı tabanının genişlemesini, aynı zamanda büyüyen e-ticaret ve e-ihracat pazarından daha fazla pay almasını sağlamaktır.

"AB İLE TİCARETİ ARTIRMAK HEDEFİMİZ SÜRÜYOR"

Avrupa Birliği başta olmak üzere komşu ve çevre ülkelerle ticaretimizin artırılması konusunda girişimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Küresel ekonomide yaşanmakta olan belirsizlikler ve kırılganlıklar, uluslararası işbirliğini zaruri kılarken Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin ilişkisinin ortak çıkarlar temelinde geliştirilmesi daha da önemli bir hale gelmiştir.

"AB'NİN YEŞİL DÖNÜŞÜME YÖNELİK FONLARINA ERİŞİM DAHEL İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİRİLMESİNİ AMAÇLIYORUZ"

Devlet olarak sınırda karbon düzenlemesi başta olmak üzere yeşil mutabakat ile hayata geçirilecek uygulamaların Türkiye ile AB arasında korumacı politikalara dönüşmemesi ve bu alanda AB'nin yeşil dönüşüme yönelik fonlarına erişim başta olmak üzere işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz."

“SANAYİ SEKTÖRÜNÜN KORONA VİRÜS SALGINI SÜRECİNDE ÜLKENİN BÜYÜMESİNİ SIRTLADIĞINI GÖRMEKTEYİZ”

Bakan Muş, “Pandemi öncesi küresel ekonomi, Çin-ABD krizi ile hazırlanan ticaret savaşlarından, bu yönde alınan önlemlerden ve siyasi risklerden, Brexit gibi ekonomik belirsizliklerden olumsuz etkilenirken, Covid-19 salgını ile birlikte daha zor bir sürece girmiştir. IMF’nin son verileri küresel refahın 2020 yılında yüzde 4,9 daraldığını, Dünya Ticaret Örgütü ise dünya mal ticaretinin yüzde 5,3 oranında azaldığını ortaya koymaktadır. Salgının en yoğun yaşandığı 2020 yılında özel sektörümüzün gayreti ve devletimizin verdiği destekler sayesinde yüzde 1,8’lik büyüme oranı ile Çin’in ardından G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk. Yine bu dönemde başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere ihracat pazarında yaşanan ciddi ekonomik küçülmeleri dış talep daralmalarına rağmen hep birlikte ihracatımızı 169 milyar 600 milyon dolara taşımış olduk. Gerek ekonomik büyüme gerekse ihracatımızda yaşanan bu ivmelenme 2021 yılında da hız kesmeden devam etmektedir. Sanayi sektörünün korona virüs salgını sürecinde ülkenin büyümesini sırtladığını görmekteyiz.” şeklinde konuştu.

“MUTLAKA YAPISAL REFORMLAR GERÇEKLEŞTİRİLMELİ”

Firmaların karlılık seviyelerinin önemli bir konu olduğuna dikkat çeken ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise, “İmalat sanayisinde, özellikle küçük firmalarda kârlar düşüktür. Kârları yükseltmek, işletmelerimizi büyüterek ölçek ekonomilerinden yararlanmaları ile mümkündür. Ancak, şirketlerimizi büyütmek sermaye birikimini gerektirmektedir. Burada küçük işletmeler, kısır bir döngü içindedir. Kârlarını yükseltmek için sermaye biriktirmek, sermaye biriktirmek içinse karlarını yükseltmek gerekmektedir. Bu kısır döngüyü kırmak için mutlaka yapısal reformlar gerçekleştirilmeli, işletmeler üzerindeki yükleri azaltacak, büyümeleri önündeki mevzuat engellerini kaldıracak tedbirlerin mutlaka alınması gerekmektedir.” açıklamasında bulundu.